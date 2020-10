Ťažký boj Alexandry s COVID-19: Korona nie je vtip, neviem dýchať! Jasný odkaz Slovákom

Slovenská študentka Alexandra Bečková (23) skončila v nemocnici s koronavírusom. Donedávna si myslela, že to zvládne bez väčších problémov, no veľmi sa mýlila.

"Mám zápal pľúc, v ruke hadičky, beriem lieky a trpím. Neviem dýchať..." napísala Alexandra na sociálnej sieti. Po pár dňoch jej konečne nestúpajú teploty. Na druhú stranu sa to so stratou chuti a čuchu vôbec nezlepšuje. Nehovoriac o problémoch, s ktorými sa musí ešte popasovať. "Jednu noc som celú prezvracala, na základe čoho som v nemocnici dostala infúzie. Pociťujem bolesti celého tela, zistila som aké to je, keď človeka bolí koža, očné viečka a nehýbe končekmi prstov," opísala bolestivé momenty.

Hoci patrí do kategórie mladých ľudí, zistila, aká dokáže byť táto choroba zákerná. Preto verejnosti odkazuje iba jedno: "Korona nie je vtip, korona bolí, vyčerpáva, korona zabíja, korona posúva aj mladých ľudí do nemocníc. A to som na to ešte dobre, pán na vedľajšej izbe žije na kyslíku, mnoho ľudí žije vďaka pľúcnej intubácii."

V príspevku ďalej odúsila sbotňajšie protesty proti opatreniam. Sama priznala, že aj ona spravila veľkú chybu. "Mám 23 rokov a túto chorobu som podcenila. Nebuďte ako ja, dávajte si pozor, vzdajte sa na chvíľu stretávania sa s hromadou ľudí, zostaňte doma, noste rúška (alebo radšej respirátory), dezinfikujte, jedzte zdravo," odporúčila Alexandra.