Oktagon MMA v bubline: Kozma obhájil titul šampióna, víťazný návrat Vémolu

Čech David Kozma obhájil titul šampióna welterovej váhy do 77,1 kg v organizácii Oktagon MMA.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na turnaji Oktagon 17 v Brne zdolal Maďara Matého Kertésza v 5-kolovom zápase na body. Do súťažného diania sa víťazne vrátil Čech Karlos Vémola, ktorý vyhral nad Dánom Thomasom Robertsenom po submisii v 3. kole.

V pôvodnom pláne organizátorov bolo jedenásť zápasov, napokon sa ich uskutočnilo sedem. Zloženie duelov sa viackrát menilo vplyvom zranení, ale aj viacerých pozitívnych testov na Covid-19. Bojovníci boli v uplynulých troch dňoch v "bubline," v ktorej mohli mať so sebou maximálne štyroch členov tímu.

V hlavnom zápase večera medzi Kozmom a Kertészom išlo zároveň o odvetu súboja z roku 2018. Rovnako ako na turnaji Oktagon 9, aj tentoraz absolvovali bojovníci plný počet kôl, pričom opäť sa tešil Kozma. Ten dominoval najmä v druhej polovici zápasu.Potom som sa rozdýchal, dostal som sa do toho a už to išlo," povedal Kozma.

Po 11 mesiacoch sa do klietky vrátil český bojovník Karlos Vémola. V Brne sa predstavil prvýkrát od vlaňajšej prehry s Attilom Véghom. Proti Nórovi Thomasovi Robertsenovi sa prezentoval typickým štýlom boja na zemi a napokon ho donútil "odklepať." "Hoci to nebol môj najlepší výkon, ale mal som za sebou moju najťažšiu prípravu. Dokázal som sám sebe, že ešte veľmi chcem vyhrávať. V budúcom zápase to bude opäť ten Terminátor, ktorého poznáte," odkázal Vémola narážajúc na duel proti krajanovi Václavovi Mikuláškovi. Ďalší turnaj organizácie Oktagon MMA je na programe 21. novembra opäť v Brne. Na ňom by sa mal premiérovo predstaviť Slovák Ivan Buchinger, ktorý je najnovšou akvizíciou organizácie.



Oktagon 17, výsledky:

do 77,1 kg (o titul):

David Kozma (ČR) - Maté Kertész (Maď.) - Kozma na body

do 90 kg:

Karlos Vémola (ČR) - Thomas Robertsen (Nór.) - Vémola v 3. kole na submisiu

do 77,1 kg:

Mateusz Strzelczyk (Poľ.) - Vlastislav Čepo (SR) - Strzelczyk v 2. kole na submisiu

do 77,1 kg:

Andrej Kalašník (ČR) - Ole-Jorgen Johnsen (Nór.) v 1. kole KO

do 70,3 kg:

Matej Kuzník (ČR) - Štěpán Guba (ČR) - Kuzník v 2. kole TKO

do 65,8 kg:

Abdelmoumen Mssaate (Franc.) - Tomáš Lynh Le Sy (ČR) - víťaz Mssaate v 1. kole na submisiu

do 83,9 kg:

Pavel Salčák (ČR) - Petr Bartoněk (ČR) - víťaz Salčák v 1. kole na submisiu