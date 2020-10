Česko má víkendový rekord v počte nakazených: Pribudlo takmer 9000 nových prípadov

V sobotu pribudlo v Českej republike 8713 potvrdených prípadov koronavírusu.

Je to síce zhruba o 2400 nakazených menej ako v piatok, ide ale o najvyšší nárast počas víkendého dňa, keď sa zvyčajne menej testuje, a celkovo štvrtý najvyšší počet za jediný deň od začiatku epidémie. Do štatistík od sobotňajšieho podvečera pribudlo ďalších 14 úmrtí, celkom s ochorením COVID-19 zomrelo 1352 ľudí. V nemocniciach bolo podľa posledných údajov na webe ministerstva zdravotníctva 3415 ľudí, z toho 596 vo vážnom stave.

Od začiatku marca, kedy sa v krajine objavili prvé prípady COVID-19, sa koronavírusom nakazilo už takmer 169 000 ľudí, vyše 98 000 odhalili laboratória v októbri. V polovici tohto týždňa sa denné prírastky prvýkrát dostali cez hranicu 9000, v piatok potom cez 11 000. V stredu laboratóriá odhalili 9544 prípadov, vo štvrtok 9720 a v piatok 11 105. Víkendový rekord doteraz držala minulá sobota 10. októbra sa 4636 prípadmi.

Počet úmrtí sa proti koncu septembra zdvojnásobil, počet hospitalizovaných s koronavírusom už je viac ako trojnásobný a pacientov vo vážnom stave je tiež trojnásobok.

V posledných dňoch sa tiež viac testuje, od utorka bolo testov vždy viac ako 30 000. V piatok laboratória v Česku vyhodnotili rekordných 37 825 testov, doterajšie maximum zo stredy bolo zhruba o 3000 nižšie. Pozitívnych testov bolo v piatok 29,36%. Minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) v piatok na tlačovej konferencii povedal, že hranica, na ktorú sa ČR potrebuje dostať, je podiel pod 10% pozitívnych zo všetkých denných testov. Sobotňajší počet testov zverejní ministerstvo dnes podvečer.

Najrýchlejšie sa teraz choroba šíri v okrese Plzeň-sever a na Zlínsku, kde bolo za posledných sedem dní zaznamenaných 721 nových ochorení v prepočte na 100 000 obyvateľov. Nasleduje Uherskohradišťsko s takmer 700 nakazenými, Plzeň-mesto s 696 a Příbramsko s 691 nakazenými na 100 000 obyvateľov za posledný týždeň. Pod 200 má tento údaj aktuálne len Mostecko.

Rekordný rast počtu nakazených zaznamenávajú aj krajiny susediace s Českou republikou. Najvyššia denná bilancia ohlásili za piatok Rakúsko, Nemecko a Poľsko, zatiaľ čo Slovensko malo druhý najvyšší denný nárast od začiatku epidémie. Žiadna z týchto krajín však neprekonala hranicu 10 000 nových prípadov ako Česko v rekordnej piatok.

V celom Česku kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančné výučbu okrem tried pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary, kluby, zakázané sú kultúrne i športové podujatia. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Ďalšie opatrenia v najbližších dňoch nebudú, povedal v piatok minister Prymula. Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD), ktorý stojí v čele Ústredného krízového štábu, v sobotu serveru Zoznam Správy povedal, že vyhodnotenie prijatých opatrení bude v stredu. "My sme sa dohodli, že prvý vyhodnotenie bude nadchádzajúce stredu. To sa pozrieme na tie čísla a ministerstvo zdravotníctva by malo povedať, či to takto stačí, alebo je potrebné robiť nejaké ďalšie úpravy," uviedol.