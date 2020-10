Zopakuje sa v Česku to, čo u nás? Hamáček varuje pred futbalovými chuligánmi

Na Staromestskom námestí v Prahe budú v nedeľu popoludní protestovať fanúšikovia futbalových a hokejových klubov v Česku.

Ich protest je namierený proti "zmätenosti" vládnym reštrikciám kvôli šíreniu choroby COVID-19. Koľko priaznivcov futbalu a hokeja sa do Prahy vyberie, nie je známe. Na demonštráciu sa zvolávajú na sociálnych sieťach. Polícia povolala stovky policajtov z celej republiky.

Podľa súčasného nariadenia sa protestu môže zúčastniť najviac 500 ľudí, ktorí musia byť rozdelení do skupín po dvadsiatich, pričom medzi skupinami musí byť aspoň dvojmetrový rozostup a všetci musia mať zakryté ústa a nos. "Ak by sa akcie zúčastnilo viac ľudí, vyzveme zvolávateľa, aby vykonal nápravu a dodržal platné opatrenia," povedala v piatok ČTK pražská policajná hovorkyňa Eva Kropáčová. Ak by podľa nej tak neurobil, polícia ho môže vyzvať k priestupkovému rokovaniu.

Minister vnútra Jan Hamáček (ČSSD) účastníkov v piatok vyzval na pokojný priebeh a dodržanie pravidiel. V Českej televízii v piatok uviedol, že podľa informácií polície sa ukazuje, že úmysel pokojne demonštrovať môže byť zneužitý zo strany futbalových chuligánov. "Obávam sa, že ich cieľom nie je demonštrovať, ale vyvolať násilie. Chcel by som pred tým varovať," povedal Hamáček. Pripomenul, že za poriadok je primárne zodpovedný zvolávateľ akcie. Polícia s ním bola podľa Hamáčka niekoľkokrát v kontakte, demonštráciu má povolenú.

V sobotu sa kvôli koronavirusovým opatreniam zišlo niekoľko stoviek futbalových fanúšikov a priaznivcov krajnej pravice pred úradom slovenského vlády v Bratislave. Policajti proti radikálom, ktorí na ne hádzali kamene a fľaše, použili slzný plyn a vodné delo, informoval denník SME. Podľa denníka sa v slovenskej metropole zišlo približne 400 až 500 ľudí.

V celom Česku kvôli nepriaznivému vývoju koronavírusovej epidémie platia sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli od stredy na dištančné výučbu okrem tried pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary, kluby, zakázané sú kultúrne i športové podujatia. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Od pondelka sú zrušené voľnočasové i profesionálne aktivity športovcov. Týka sa to aj prvej futbalovej ligy a hokejovej extraligy, ktoré sa ešte pred týždňom mohli hrať bez divákov. Výnimku z nových pravidiel môžu dostať len medzištátne stretnutia a akcie alebo napríklad zápasy futbalových tímov v Európskej ligy.