Belgicko straší vysokým nárastom nových prípadov koronavírusu: Vláda schválila prísne opatrenia

V Belgicku sa prvýkrát denný prírastok nových prípadov koronavírusu dostal nad hranicu 10 000.

Informovali o tom belgické médiá. Po prepočte, ktorý vykonal belgický zdravotný ústav Sciensano, v utorok pribudlo 10 369 prípadov. Belgicko, ktorá má 11,5 miliónov obyvateľov, patrí s Českou republikou medzi európske štáty s najvyšším výskytom nových prípadov infekcie za posledných 14 dní. Rekordný denný prírastok cez 8000 prípadov koronavírusu v sobotu oznámilo Holandsko, ktoré má 17,5 milióna obyvateľov.

Belgicko zaznamenáva v poslednom týždni silný nárast počtu nových prípadov. V týždni od 7. do 13. októbra, za ktorý sú kompletné výsledky, ústav Sciensano zaznamenal v priemere 6764 prípadov nákazy denne. To je takmer dvakrát toľko ako v predchádzajúcom týždni. Zdvojnásobil sa tiež priemerný počet novo hospitalizovaných denne a o 12% sa zvýšil priemer mŕtvych za deň, a to na 25 ľudí.

Podľa ústavu Sciensano za posledných 14 dní pribudlo v Belgicku v priemere denne 621 nových nákaz koronavírusom na 100 000 obyvateľov. To je po Českej republike druhý najvyšší údaj v Európskej únii. Od začiatku epidémie v Belgicku ochorelo na COVID-19 202 000 ľudí a zomrelo 10 359 osôb.

Aby sa rýchlosť šírenia nákazy spomalila, prijala belgická vláda nové opatrenia, ktoré začnú platiť od pondelka. Na štyri týždne zostanú v celom Belgicku zatvorené bary a reštaurácie, od polnoci do piatej ráno bude platiť zákaz vychádzania, stretnutie v súkromných i verejných priestoroch bude obmedzené na maximálne štyri osoby a práce z domu sa stane povinnou vo firmách, ktorých prevádzka to umožňuje.

Holandsko dnes ohlásilo rekordných 8114 nakazených za posledných 24 hodín. Je to 130 viac ako v piatok, keď úrady zaznamenali 7984 prípadov infekcie. Podľa inštitútu verejného zdravia RIVM posledné čísla však ukazujú, že šírenie nákazy začína spomaľovať. Vláda v stredu výrazne sprísnila protikoronavírusové opatrenia, zatvoriť museli bary a reštaurácie. Vlnu kritiky vzbudila v piatok správa, že kráľovská rodina odletela na jesenné prázdniny do Grécka potom, čo vláda vyzvala obyvateľov, aby cestovali čo najmenej. V piatok večer kráľovský pár ohlásil, že pobyt na juhu Európy ruší.