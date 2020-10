Svalovec vyhlasoval, že COVID-19 neexistuje, trpko to oľutoval: Tvrdá odpoveď osudu!

Fitness influencer Dmitriy Stuzhuk († 33) z Ukrajiny doplatil na svoju nezodpovednosť životom.

Ako píše portál The Sun, mladý muž sa vybral na dovolenku do Turecka. Vtedy ešte netušil, že práve on sa nakazí koronavírusom, o ktorom tvrdil, že vôbec neexistuje. Po návrate do rodnej krajiny mu vyšli pozitívne testy, no musel sa vrátiť do nemocnice v rekordnom čase. Jeho zdravotný stav sa zhoršil, až napokon podľahol chorobe COVID-19.

Smutnú správu oznámila jeho bývalá manželka a matka detí Sofia Stuzhuk (25). Uviedla, že koronavírus spôsobil jej partnerovi srdcové komplikácie.

Hoci spočiatku Dmitriy silno pochyboval o existencii vírusu, neskôr prehovoril svojim sledovateľom do duše: "COVID-19 nie je krátkodobá choroba! A je to ťažké!" Žiaľ, uvedomil si to, až keď jej musel čeliť. Potreboval kyslíkový prístroj, aby mohol dýchať. Po ôsmych dňoch bol prepustený z nemocnice, no zakrátko sa všetko zhoršilo.

Sofia uviedla, že jeho srdce to nezvládalo. "Jeho stav je veľmi vážny. Nikto s tým nevie nič spraviť," oznámila zúfalá exmanželka. "Spravila by som všetko pre to, aby som zachránila otca svojich troch detí. Teraz na mne však nič nezávisí," povedala. Napokon musela oznámiť aj svojim potomkom zdrvujúcu správu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Придумайте самое Ð¿Ð¾Ð´Ñ Ð¾Ð´ÑÑ‰ÐµÐµ название к этому фото í ½í¸„í ¾í´” ⠀ #KandimaMaldives #MyKindOfPlace #JustPlay #AnythingButOrdinary Príspevok, ktorý zdieľa Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy), 2 Okt 2019 o 12:39 PDT