Marta sa nakazila pred 7 mesiacmi, COVID-19 ju však ničí doteraz: Desivé následky!

Študentka Marta Batista (21) z londýnskeho Ealingu sa pred siedmimi mesiacmi nakazila koronavírusom. Odvtedy má výrazný problém s čuchom a chuťou.

Choroba mala u nej ľahký pribeh. Marta pocítila okrem zvýšenej teploty únavu a prejavila sa u nej aj strata čuchu či chuti. Je tu však jeden problém. Už sedem mesiacov si nedokáže poriadne vychutnať jedlo. To, čo je pre niektorých ľúdi úplnou samozrejmosťou, je pre ňu veľkým snom v nedohľadne. "Je to hrozné a niekedy ani neviem zaspať, pretože keď si na to spomeniem, prepadne ma úzkosť," povedala pre portál LadBible.

Od nákazy schudla už 7 kíl a nevie sa dočkať, kedy konečne pocíti chuť a vôňu jej obľúbeného jedla. "Cítim sa, ako by som bola v bubline, neviem sa zaradiť do sveta," vysvetlila Marta.

Dokáže rozoznať iba silný zápach vecí, napríklad, keď sú zhnité. Aby toho nebolo málo, úbytok jej váhy súvisí s nechuťou do jedla. Po konzumácii sa necíti najlepšie. Študentka uviedla, že pomaly stráca nádej. "Odkedy som takto chudá, mám problém s mojím telom, pretože sa pozerám do zrkadla a nechcem takto vyzerať, takže definitívne to ovplyvnilo aj moje mentálne zdravie," prezradila ďalší problém.

Stretnutia s kamarátmi tiež nie sú bohviečo. Nedokáže si užiť drinky a je len preto, že musí. Na druhej strane to má aj svojské pozitívum. Marta nikdy nebola milovníkom ovocia či zeleniny. Keďže teraz necíti chuť, chopila sa tejto príležitosti a prešla na zdravšiu stravu.