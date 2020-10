Toto tu ešte nebolo! Matovič ohlásil hromadné testovanie, Sulík prekvapil: Čo vám budú robiť?

Najväčšia logistická operácia v histórii Slovenska! Premiér Igor Matovič (47), ako sám povedal, „chce dostať našu krajinu do svetových medicínskych časopisov“ a rozhodol sa počas Dušičiek otestovať na koronavírus všetkých obyvateľov Slovenska.

Od plošného skríningu populácie si sľubuje okamžité identifikovanie infikovaných a ich izoláciu v karanténe od zvyšku spoločnosti. O tom, či bude testovanie povinné, alebo nie, a o ďalších detailoch historickej „operácie“ sa má podľa Matoviča rozhodnúť v najbližších dňoch prostredníctvom verejnej debaty. Upozornil však, že ak sa nakoniec plošné testovanie neuskutoční, vo funkcii premiéra skončí.

Toto Slovensko ešte nezažilo. 5,5 milióna Slovákov sa má o dva týždne počas dušičkového víkendu podrobiť plošnej analýze na prítomnosť nového koronavírusu v tele. Matovič na to chce využiť 13 miliónov antigénových testov, ktoré už vláda objednala. Tie by podľa premiéra mali zachytiť väčšinu aktuálne infekčných ľudí. „Posledné tri týždne sme chystali najväčšiu logistickú operáciu, aká kedy bola na Slovensku spravená. Je to celoplošné pretestovanie obyvateľov Slovenska, a to nielen raz. Situácia je vážna a bolo vo verejnom záujme, aby sme tri týždne mlčali,“ popísal utajovaný plán premiér a doplnil, že Správa štátnych hmotných rezerv už spustila verejné obstarávanie na testy. Celoplošné testovanie je podľa premiéra nástrojom, ako zabrániť situácii, ktorá bola na jar v severnom Taliansku a na ochorenie COVID-19 zomierali i zdravotníci.

Pretestovanie by malo organizačne fungovať ako volebný deň. V takmer 6 000 volebných okrskoch, zväčša na základných školách, sa majú vytvoriť odberné miesta. Testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov a tým by sa malo predísť zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste. Podľa predbežných názorov pediatrov by sa deti do desať rokov testovať nemuseli. „Pokúsime sa chirurgickým rezom zastaviť šírenie COVID-19,“ uviedol Matovič a vysvetlil, že po masovom testovaní očakáva, že dostaneme ihneď informáciu o veľkom počte nakazených, ktorí následne pôjdu do karantény aj s rodinami. Takýmto husárskym kúskom by sa malo radikálne zastaviť šírenie pandémie. Ako premiér zdôraznil, ak by sme otestovali celú krajinu, boli by sme prvou krajinou na svete, ktorej sa to podarilo.