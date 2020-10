Británia oznámila opäť veľký nárast prípadov koronavírusu: Pribudli aj ďalšie úmrtia

Británia zaznamenala za posledných 24 hodín 16 171 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o niekoľko sto viac než piatkových 15.650.

Ďalších 150 ľudí s chorobou COVID-19 zomrelo, informovala dnes agentúra Reuters.

Od začiatku epidémie sa v Británii koronavírusom infikovalo už 692 126 osôb; krajina je v tomto ohľade dvanástou najhoršie postihnutou na svete. V celkovom počte úmrtí pacientov na koronavírus je Británia s 43 699 zosnulými piata.

Obmedzenie proti šíreniu koronavírusu zavádza Británia lokálne podľa vývoja nákazy v jednotlivých miestach. Od soboty sprísnil nariadenie Londýn, ktorý sa zaradil do stredného z troch stupňov systému varovania. Vo vnútorných priestoroch sa nesmú stretávať členovia viacerých domácností a schôdzky sú zakázané aj v krčmách a reštauráciách.

Niektoré oblasti, ako je mesto Liverpool či grófstve Lancashire, spadajú už do tretej, najprísnejšej kategórie a museli uzavrieť reštaurácie a krčmy, okrem tých, kde sa podáva jedlo.

Do tretej kategórie chce premiér Boris Johnson zaradiť tiež Manchester. Starosta Andy Burnham to ale odmietol urobiť, kým vláda nezvýši finančnú podporu pre zimné obdobie. Manchester vykazuje rýchly rast nakazených - na 100.000 obyvateľov je to asi 500 ľudí, teda až päťkrát viac ako v Londýne.