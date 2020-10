Slovák natipoval 7 čísel, vyhral 59 miliónov eur: Tento šikovný ťah z neho spravil boháča

Rozprávková výhra! V súťaži Eurojackpot, ktorá sa hrá v 18 európskych krajinách, padol v piatok prvý slovenský jackpot v histórii súťaže. Neznámy výherca z Košického kraja si na svoj účet pripísal neuveriteľných takmer 59 miliónov eur.

Z tejto sumičky sa každému zatočí hlava, veď za ohromnú výhru si teraz môže dopriať luxus, aký zažíva len málokto. „Majland“ získali Slovák alebo Slovenka so šťastnými číslami 5, 11, 35, 44, 50 a s powerballovými číslami 4 a 10.

Nový slovenský milionár má teraz 35 dní na to, aby sa o svoju výhru prihlásil. Musí však predložiť občiansky preukaz, ako aj potvrdenie o uzatvorení stávky. „V lotérii Eurojackpot padol fantastický jackpot – 58 807 427,70 e­ura,“ uviedol hovorca spoločnosti TIPOS Rastislav Čépe s tým, že stalo sa to prvýkrát od 9. októbra 2015, keď sa Slovensko pridalo medzi krajiny zapojené do lotérie Eurojackpot. Dodal, že hráč sa spoľahol na náhodný výber čísel a jeho stávka pritom obsahovala len jeden tip s číslami 5, 11, 35, 44, 50 a s powerballovými číslami 4 a 10.

„K jednotipovej stávke v lotérii Eurojackpot si hráč ešte zvolil aj účasť v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER. Celú takúto stávku si predplatil na dve žrebovania. Úspešný bol práve v druhom predplatenom žrebovaní,“ dodal Čépe z TIPOS-u.