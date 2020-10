Fascinujúca zbierka Mareka zo Šurian: Egypt či Izrael nestačia, má ich z celého sveta!

Fascinujú ho noviny! Marek (27) zo Šurian (okr. Nové Zámky) sa môže pochváliť nevšednou zbierkou. Nejde však o známky, plechovky či autíčka.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mladý muž si uchováva dennú tlač, najradšej tú bulvárnu. Nekupuje však každý deň všetko, čo vidí v trafike, ale starostlivo si vyberá. Väčšinou si odkladá tie najvzácnejšie výtlačky. A pochváliť sa môže i novinami z Maurícia či Izraela.

„Začalo sa to nenápadne ešte v roku 2002,“ hovorí Marek (27) a pokračuje: „Chodil som na prázdniny ku krstnému otcovi do Nitry a on si vždy ráno kupoval v stánku Nový Čas. Mne sa to veľmi páčilo a aj tie najstaršie noviny vo svojej zbierke mám práve od neho, a je to Nový Čas.“ Neodkladá si však všetky výtlačky, to by nemal kam dať, takže momentálne je majiteľom asi 200 kusov novín. Tie uskladňuje vo dvoch krabiciach. „Mám väčšinou také pamätné výtlačky, keď sa niečo stalo, alebo boli noviny venované nejakej téme,“ ukazuje sympatický mladík svoje poklady.

Už na prvý pohľad je jasné, že k srdcu mu prirástol najmä bulvár. „Áno, rád to čítam a sledujem,“ smeje sa Marek, ktorý pri svojom zberateľskom nadšení neostal len na Slovensku. Tlač má z rôznych kútov sveta. „Mám tu noviny z Maurícia, Egypta, Izraela a podobne. Dokonca si ich dávam aj posielať. Napísal som do jednej redakcie vo Švédsku a v apríli mi poslali výtlačok ich novín,“ hrdo ukazuje na svoj úlovok. Nadšenie pre noviny u neho môže mať súvis s jeho ďalšou záľubou - fotografovaním. „Milujem fotenie. Aj preto obdivujem na novinách, ak je v nich dobrá grafika či fotografie. Možno preto mi učaroval práve ten bulvár,“ zakončí s úsmevom Marek.

Marekove naj úlovky:

Najvzdialenejšie - Maurícius

Najkurióznejšie - Izrael

Najviac si váži - Egypt