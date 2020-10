Vlhová našla ideálne podmienky: V Söldene sa jej zapáčilo, predĺži si pobyt

Tak už pokorila aj ľadovcovú ouvertúru! Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová vybojovala pódiové umiestnenie aj v Söldene, kde bolo jej doterajším maximom ôsme miesto.

Petra sa prvýkrát v kariére (na štvrtý pokus) dostala na rakúskom ľadovci na stupne, siedmykrát v kariére to bolo v obrovskom slalome a bolo to jej 35. umiestnenie na stupňoch v SP! Pritom strata po prvom kole 2,02 sekundy bola hrozivá...

Nahnevaná na seba

Na zjazdovke Rettenbach, ktorú organizátori preparovali vodou, takže bola veľmi zľadovatená, jej síce nevyšlo prvé kolo prvých pretekov nového ročníka Svetového pohára, ale v tomto druhom predviedla parádny let a z desiatej priečky poskočila na tretiu.

Druhé kolo zajazdila omnoho lepšie, najrýchlejšie z tridsiatky na štarte a hodnú chvíľu sedela v kresle pre vedúcu pretekárku a len málo, 1,13 sekundy chýbalo, aby tam ostala aj po poslednej pretekárke! „Po prvom kole som bola na seba nahnevaná. Technicky som nešla zle, ale veľa som brzdila a v cieli to boli dve sekundy. To som sa snažila zmeniť, pustiť to a ísť tak, ako jazdím na tréningu. Veľmi sa teším z tretieho miesta,“ prezradila Slovenka po pretekoch do kamier RTVS a dodala: „Pódiové umiestnenie mi dodáva sebavedomie, že viem vyhrávať preteky. Ukázala som to v druhom kole. Príprava bola asi najlepšia za posledné roky, možno aj v kariére. Nemali sme skoro žiadne problémy napriek tomu, že bola korona. Cítim sa silná a preto ma prvé kolo hnevalo.“

V piatok trinásteho

Doterajším maximom Petry Vlhovej, ktorá v novom ročníku SP 2020/2021 obhajuje malé krištáľové glóbusy v slalome a paralelných disciplínach, v Söldene bola 8. pozícia z októbra 2016. Vlani ako úradujúca majsterka sveta v söldenskom obrovskom slalome skončila štrnásta... Najbližší súťažný štart čaká na Petru až o mesiac, v piatok 13. novembra paralelný obrovský slalom v rakúskom Lechu am Arlberg. „Zostávam na tri dni trénovať v Söldene, pretože sú tu super podmienky. Potom pôjdem na chvíľku domov a koncom októbra idem trénovať do fínskeho Levi, odtiaľ na preteky do Rakúska a potom späť do Fínska,“ prezradila Slovenka.