Pašekov víťazný debut v pozícii trénera: Mal pred nezvyčajným zápasom trému?

Z manažérskej funkcie presedlal na trénerskú! Hokejisti iClinic Bratislava Capitals dosiahli prvé trojbodové víťazstvo v rakúskej nadnárodnej súťaži Ice Hockey League (IHL).

V 7. kole zdolali Linz na jeho ľade 5:2. Víťazstvo je o to cennejšie, že duel zvládli napriek absencii českého trénera Rostislava Čadu (66), ktorý má koronavírus. Zaskočil ho generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek ml. (35)!

Rozhodne nečakal, že si tak skoro vyskúša aj trénerskú pozíciu. Postaral sa o to pozitívny test kouča Čadu. „Situáciu sme museli rýchlo vyriešiť. Do návratu kouča Čadu povediem tím ja za pomoci asistentov – bratov Romana a Štefana Megovcov, ktorí majú trénerské licencie,“ vyjadril sa Pašek, ktorý prezradil aj to, či mal pred debutom menšiu trému.

„Ani nie. S trénerom Čadom sme si deň pred zápasom volali, povedali sme si určité taktické veci a už počas zápasového dňa som sa plne koncentroval na duel. Som rád, že chalani pristúpili k tomu zodpovedne a verím, že tak budeme pokračovať aj naďalej,“ dodal Dušan, ktorý sa s tímom už v pondelok o 17.30 hod. predstaví u lídra súťaže v Grazi.

IHL - 7. kolo:

Black Wings Linz - iClinic Bratislava Capitals 2:5

Tretiny: 1:0, 0:2, 1:3. Góly: 13. Kristler, 59. Gaffal - 23. Bohunický, 25. Hults, 44. Ahl, 46. Suja, 48. Lapšanský