Jágr si z nákazy ťažkú hlavu nerobí: Na mňa koronavírus nejde!

Hokejová akcia Winter Classic v českom stredisku Špindlerov Mlyn sa tento rok neuskutoční.

Organizátori sa vzhľadom na súčasnú situáciu a vládne nariadenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu rozhodli odložiť podujatie na budúci rok, konkrétne na termín 9.-11. decembra 2021.

Atraktívne podujatie pod holým nebom mal spestriť aj duel českých a slovenských hokejových legiend, kde nemali chýbať ani Jaromír Jágr či Ľubomír Višňovský. Práve Jágr sa nedávno v rozhovore podelil o svoje pocity z celej situácie ohľadom koronavírusu a jeho vplyvu na šport po celom svete. Na čo čaká Boston: Chára je stále bez zmluvy, nahradí ho český mladík?

Keby sme si len sťažovali a riešili, čo nemôžeme ovplyvniť, nepomôže nám to. Musíme to brať ako realitu a snažiť sa z toho vyťažiť maximum. To je jediné, čo môžeme robiť. Než strácať energiu vecami, ktoré nemôžeme ovplyvniť a kontroluje ich niekto iný. Každý človek by mal využiť svoju energiu na to, aby danú situáciu využil najlepšie, ako môže. Aj keď chápem, že je to zložité a veľa ľudí má obavy. Musíme to všetci nejako zvládnuť," povedal v rozhovore pre isport.blesk.cz.



Koronavírus rozhodne neberie na ľahkú váhu a pandémiu nijako nespochybňuje. "Niekto to prekonal, bez toho o tom vedel, ale sú aj takí, ktorí mali ťažký priebeh a boli radi, že si zachránili život. Aj keď takých bolo menej. Beriem to ako súčasť života. Či chceme, alebo nie, vždy sa niečo stane. Moc dlho tu na svete bol relatívny pokoj, bez vojny, bez veľkých chorôb. Teraz to prišlo, takže je potrebné to tak brať," myslí si Jarda.



Jágr sa však napriek tomu nebojí, že sa novým koronavírusom nakazí. "To ide len na ľudí, nie? Ale pozor, ja som zviera alebo mimozemšťan. Takže na mňa to nejde! Ako hovorím, treba to brať s nadhľadom," dodala so smiechom legenda českého hokeja.