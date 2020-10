Tajil to 3 roky! Slovenský herec priznal vážne problémy: Odborníka museli vyhľadať aj ďalšie celebrity

Nehanbí sa povedať všetkým to, čo ho už dlhé roky trápi. Slovenský herec Ludwig Bagin (42), ktorého všetci poznajú ako poštára z relácie Pošta pre Teba, priznal veľké tajomstvo. To v sebe doposiaľ ukrýval a vedeli o ňom zrejme iba jeho najbližší.

Sympatický Ludwig na Svetový deň duševného zdravia prezradil, že i on sa už tri roky pasuje so psychickými problémami, ktoré mu dávajú poriadne zabrať. Práve pre ne navštevuje aj potrebného odborníka. Nie je však jediný! Viaceré známe tváre zo sveta šou­biznisu sú na tom podobne.

Rozhodol sa už ďalej nemlčať. Bagin otvorene porozprával o dlhoročnom veľkom trápení, ktoré mu bráni v spokojnom živote. K priznaniu mu dopomohol Svetový deň duševného zdravia, keď sa o takýchto problémoch hovorí častokrát viac. „Nie každý deň je nedeľa, vraví sa. A nedele bývajú v zásade najhoršie, pre ľudí ako ja. Toto bude vlastne môj coming out ku Dňu duševného zdravia,“ začal s rozprávaním herec.

„Už čosi vyše troch rokov sa na pliagu depky a úzkostí liečim. Onoho času som vyhľadal, samozrejme, aj psychologickú pomoc. Každý týždeň navštevujem psychológa a s jedným chodím aj na kávy a občas na pivo,“ dodal Ludwig, ktorý tvrdí, že návšteva u odborníka nebýva lacný špáz, ale funguje to. „Myslím si, že nie je problém si priznať, že ste v úzkych. Rovnako by nemal byť problém vyhľadať pomoc. Aj keď viem, že odborníci v tejto sfére sú takpovediac na roztrhanie,“ ukončil s tým, že tak ako sa ľudia zaujímajú o fyzické zdravie, majú dať dôraz aj na to psychické.

Nie je jediný

Najmä počas pandémie koronavírusu, v tomto pochmúrnom období brutálnej neistoty, v ktorej sa mnoho osôb nachádza. Bagin tak nabáda ľudí, aby boli obozretní a nepodceňovali svoje psychické problémy. Viacero známych tvárí sa už otvorene priznalo k vnútornej nepohode, ktorú museli častokrát začať riešiť s odborníkmi.

