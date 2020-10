Krajniak avizuje klesanie nezamestnanosti, Richter volá po ďalšej podpore

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predbežne načrtol, že nezamestnanosť klesala aj v septembri. Konkrétne čísla však ešte nešpecifikoval, podrobnejšie štatistiky chce zverejniť v pondelok (19. 10.).

Jeho predchodca a poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Richter (Smer-SD) si myslí, že opatrenia vlády na podporu zamestnanosti do istej miery zaberajú. Ministrovi však i tak vyčíta, že nepúšťa do obehu dostatok projektov na podporu zamestnanosti. Diskutovali o tom v relácii RTVS Sobotné dialógy.

"Som osobne presvedčený, že pán minister musí ďaleko viac pustiť projekty, ktoré sa týkajú podpory zamestnanosti. Aby sme tých nezamestnaných čo najskôr z toho úradu práce zobrali," kritizuje Richter.

Ako zareagoval Krajniak, jeho rezort spustil projekt pre tých, ktorí chcú začať podnikať - dostanú jednorazovú dotáciu 5 600 eur. "Preplácame tým, ktorí zamestnávajú niekoho a budú garantovať, že ho zamestnajú na šesť mesiacov, 66 % celkovej ceny práce," pokračoval Krajniak. Ak niekto garantuje zamestnávanie k šiestim mesiacom aj na ďalšie tri mesiace, rezort bude preplácať 85 % celkovej ceny práce.

Richter podotkol, že vláda pri najnovších opatreniach na zamedzenie šírenia nového koronavírusu trochu pozabudla na ekonomiku. Kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) tiež vyčíta komunikáciu. "Vláda musí presvedčiť, že má situáciu v rukách, že sa pripravila na druhú vlnu, že podrobne zhodnotila aj tú prvú vlnu a že má dáta, na základe ktorých rozhoduje," spomenul exminister.

Ako vyzdvihol Krajniak, v nedeľu (11. 10.) vláda oznámila, že bude musieť pristúpiť k sprísňovaniu opatrení a už v stredu (14.10.) verejnosti predostrela aj schému pomoci. Ako dodal, ohlasy na pomocnú schému z priemyslu, gastrooblasti aj od živnostníkov sú dobré. "Vláda vie prijímať rozhodnutia také, ktoré pomôžu čo najviac ľuďom prekonať túto krízu," dodal minister.

Richter však kritizuje, že táto vláda oveľa viac pomáha podnikateľom ako obyčajným ľuďom. Ako pripomenul, v novembri budú musieť ľudia zaplatiť dane za rok 2019, v decembri zase odložené odvody do Sociálnej poisťovne (SP). Ako však zareagoval minister, SP aj Finančná správa by mali každému vyhovieť a podľa potreby umožniť odklad alebo splátkový kalendár. "Nebudú to robiť plošne, ale individuálne," doplnil minister.