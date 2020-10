Dočká sa vytúženého Stanley Cupu? Veterán Thornton má nový klub, podpísal za minimum peňazí

Kanadský hokejový útočník Joe Thornton podpísal ročnú zmluvu s klubom NHL Toronto Maple Leafs. V novom pôsobisku zarobí 700-tisíc amerických dolárov.

Pre 41-ročného centra pôjde iba o tretí klub v zámorskej profilige, v ktorej pôsobí už od roku 1997. Vtedy si ho v drafte ako celkovú jednotku vybral klub Boston Bruins, za ktorý hral do decembra 2005, potom ho vymenili do San Jose Sharks. V organizácii "žralokov" pôsobil až do konca sezóny 2019/2020, po ktorej sa mu skončila zmluva.

"Jumbo Joe" vyhral počas kariéry Svetový pohár aj olympiádu, v roku 2006 získal trofeje pre najužitočnejšieho aj najproduktívnejšieho hráča, no v zbierke mu stále chýba Stanleyho pohár. Najbližšie bol k nemu v roku 2016, no jeho tím vo finále prehral s Pittsburghom. Svoju túžbu po slávnej trofeji by rád naplnil v Toronte, ktoré čaká na zisk Stanleyho pohára už od roku 1967.

Thornton patrí k najproduktívnejším hráčom a najlepším nahrávačom svojej éry. V historickom poradí kanadského bodovania v základnej časti je so ziskom 1509 bodov (420 gólov, 1089 asistencií) na 14. mieste a zároveň najvyššie z aktívnych hráčov. V počte odohraných zápasov v základnej časti mu s 1636 duelmi patrí 9. miesto, pričom z aktívnych hokejistov je na tom lepšie iba jeho bývalý spoluhráč zo San Jose Patrick Marleau, ktorý má šancu prekonať aj prvého Gordie Howea s 1767 zápasmi.

Pre Thorntona bude nasledujúca sezóna už v poradí 23. v NHL. Pred jej začiatkom sa rozohrá vo švajčiarskom Davose, v ktorom už pôsobil aj pri výlukách NHL v sezónach 2004/2005 a 2012/2013.