Mama prikázala svojmu synovi, aby sa vyzliekol: Z toho, čo nasledovalo, vás napne

Polícia z Texasu informuje o ohavnom prípade. 34-ročná matka Brittany sa pred svojím len 12-ročným synom vyzliekla a prikázala mu, aby urobil to isté. To nebolo všetko, chlapec si musel prejsť peklom.

Ako uvádza portál Metro, matka Brittany Rouleau mala na svojho syna zaútočiť v ich dome po tom, ako mu prikázala vyzliecť sa a masturbovať. Podľa chlapcových slov ho jeho mama znásilnila a následne ho vyzvala, aby „sa išiel umyť“. 34-ročnú Brittany 10. októbra odviedla polícia v putách.

Chlapec si po incidente údajne išiel ľahnúť na gauč a svojej mame povedal, že to, čo sa medzi nimi stalo, nepovažuje za správne. „Môžeš sa dostať do problémov, pretože si nenamietal. Nikomu to nehovor,“ odpovedala Brittany svojmu synovi.

12-ročný chlapec sa priznal známemu a spoločne išli na políciu, kde im vyrozprával všetko, čím si musel prejsť. Brittany 10. októbra odviedla polícia v putách. Spočiatku popierala, že by svojho syna znásilnila, avšak neskôr sa k ohavnému činu priznala. Pedofilka sa dokonca mala priznať svojej susede.

Brittany mala už aj v minulosti problémy s políciou a v jej záznamoch sa uvádza prekročenie rýchlosti a podanie falošného svedectva. V súčasnosti čelí obvineniu z prečinu sexuálneho útoku.