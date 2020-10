Polícia vyšetruje krvavý útok v Paríži: V putách odviedli štyroch ľudí, ohavné detaily prípadu

Francúzska polícia zastrelila v piatok muža, ktorý krátko predtým neďaleko Paríža zabil stredoškolského učiteľa. Podrezal mu hrdlo priamo na ulici, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na políciu.

Podľa agentúry AFP sa stal obeťou útočníka učiteľ dejepisu, ktorý nedávno vo svojej triede ukazoval karikatúry proroka Mohameda. Policajný zdroj uviedol, že svedkovia počuli útočníka kričať "Alláhu akbar!" (Boh je najväčší!). Hovorca polície poznamenal, že túto informáciu preverujú. Agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na predstaviteľov protiteroristických úradov informovali, že pri útoku bol muž sťatý.

Útok sa odohral okolo 17.00 h neďaleko školy v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža. Útočník utrpel ťažké zranenia po tom, čo ho v susednom meste postrelili policajti, uviedli zdroje blízke vyšetrovaniu. Podľa informácií televízie BFMTV útočník zomrel.

Prokuratúra uviedla, že prípad vyšetruje ako "vraždu spojenú s teroristickou organizáciou". Podľa zdrojov AFP policajti dorazili na miesto po prijatí hovoru o podozrivej osobe, ktorá sa prechádzala v blízkosti školy.

Tam našli mŕtveho muža a o 200 metrov ďalej uvideli podozrivého muža vyzbrojeného predmetom podobným nožu. Muž policajtov ohrozoval, začali preto strieľať a ťažko ho zranili. Polícia miesto ohraničila páskou a dorazili tam aj pyrotechnici, keďže panovalo podozrenie na prítomnosť vesty s výbušninami, uviedol zdroj.

V noci na sobotu súdny zdroj pre agentúru AFP uviedol, že celkovo štyri osoby, vrátane jednej maloletej, boli zatknuté. Zadržaní boli príbuzní útočníka, ktorého policajti zastrelili po vražde, ktorú prezident Emmanuel Macron označil za "islamistický teroristický útok". Prokuratúra prípad vyšetruje ako vraždu spojenú s teroristickou organizáciou.

Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. "Jeden z našich krajanov bol zavraždený, pretože učil ... slobodu prejavu, slobodu veriť alebo neveriť," povedal Macron. Vyhlásil, že útok by nemal rozdeliť Francúzsko, pretože to je to, čo chcú extrémisti. "Musíme držať všetci spolu ako občania," povedal.

Učiteľ dostal vyhrážky po tom, ako asi pred 10 dňami otvoril so svojou triedou diskusiu o karikatúrach islamského proroka Mohameda. Rodič jedného zo študentov podal na učiteľa v tejto súvislosti sťažnosť, no muž podozrivý z útoku na škole dieťa nemal.