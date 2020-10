Dvojnásobná mamička utajila obe svoje tehotenstvá: Strašné, čo urobila s bábätkami

YouTuberka Alyssa Dayvault (32) je obvinená z dvoch vrážd a týrania detí. Dôvod, prečo tak konala, je šokujúci.

Makeup artistka bola tehotná v roku 2017 a 2018. Obe očakávania sa pred svojím priateľom a rodinou snažila skrývať. Dohnalo ju to až k tomu, že novorodeniatka vložila do vreca na smeti a vyhodila, informuje portál TheSun. Keď sa policajti pýtali, prečo tak konala, odpovedala jednoducho - jej priateľ nechcel deti a bála sa reakcie rodičov.

Česká misska potratila v 6. mesiaci, prehovoril jej známy frajer: Strach z druhého tehotenstva Ally Dayvault si nevypočula súdny rozsudok. Momentálne nie je známe, kde sa nachádza. Za vraždy jej hrozí dvadsať rokov odňatia slobody až doživotie bez nároku na bezpodmienečné prepustenie z väzby.

V roku 2017 porodila dcéru. Vtedy policajtom tvrdila, že sa narodila s pupočnou šnúrou okolo krku a následne zomrela. Rok nato prišla s ďalším zaujímavým vysvetlením. V decembri 2018 prišiel na svet jej syn, no po pôrode stratila vedomie aspoň na 15 minút a po prebudení ho našla mŕtveho. V oboch prípadoch ju prepadla panika a vyhodila svojich potomkov do odpadu. Pitva však tvrdí niečo iné. Malý chlapček vylúčil v kontajneri látku mekónium, ktorá sa nachádza vo výkaloch novorodeniatka. Výsledky tak preukázali, že dieťa bolo stále nažive, keď tam bolo zavreté, no prišlo o život kvôli nedostatku kyslíka.

Vyšetrovanie sa začalo až pár dní po pôrode. YouTuberka skončila v nemocnici s infekciou. Po transfúzii krvi objavili zdravotníci nedodanú placentu v jej maternici a keď to nevedela vysvetliť, bola privolaná polícia.

Alyssa sa počas výsluchu priznala, že obe svoje deti dala do vriec a následne vyhodila. Hoci sa nezúčastnila na súdnom procese, jej právnička Sharde Crawford ju aj tak obhajovala. Zopakovala výsledky pitvy a uviedla, že nemožno presne určiť, ako v roku 2018 zomrel jej syn. Zároveň prehlásila, že hoci zlyhala v prenetrálnej starostlivosti a nemala skrývať svoje tehotenstvo, nie je to v rozpore so zákonom. "Spanikárila. Bála sa. Bolo to dieťa, o ktorom nepovedala svojej rodine, pretože sa ho chystala dať na adopciu," povedala právnička.

Prokuratúra naďalej trvá na odsúdení za vraždu a týranie dieťaťa, nakoľko bolo matke jedno, či sú jej deti nažive. Alyssa je hľadaná po celej krajine, nezúčastnila sa na žiadnom súdnom procese. Keď sa však čítal verdikt, bol tam prítomný biologický otec Chris Matechen. "Dva roky žijem s týmto bremenom, bez akéhokoľvek uzavretia...," povedal. Ako tvrdí expartner stíhanej, toto bolo pre neho a pre jeho rodinu jedno z najťažsích období v živote. Dúfa, že spravodlivosť to trocha zlepší.