Miloš Zeman adresoval ľuďom tvrdé slová: Porušenie opatrení chce rázne riešiť

Prezident Miloš Zeman vyzval, aby ľudia nosili rúška a načúvali odborníkom.

Každý tak podľa neho môže prispieť k záchrane životov. Ministra vnútra Jana Hamáčka (ČSSD) požiadal, aby polícia pokutovala tých, ktorí nenosia rúška na miestach, kde je to povinné. Zeman to povedal v dnešnom prejave, ktorý natočila televízia Prima a vysielali aj ďalšie televízne stanice. Podporil tiež protiepidemické opatrenia vlády. Myslí si, že vláda by mohla niekedy lepšie komunikovať. Zároveň vyslovil obdiv a poďakovanie zdravotníkom za ich boj o ľudské životy.

Vyjadril tiež presvedčenie, že sa ministrovi zdravotníctva Romanovi Prymula podarí zvíťaziť aj nad druhou vlnou epidémie. Označil ho za víťaza nad prvou vlnou.

Zeman poukázal na nárasty počtu nakazených, hospitalizovaných i mŕtvych. Označil to za nesmiernu stratu pre českú spoločnosť i pre rodiny tých, ktorí zomreli. Zopakoval svoju obľúbenú vetu, že "kto zachránil jeden ľudský život, zachránil celé ľudstvo". "Sme v situácii, keď o ľudské životy bojujú naši zdravotníci, a ja by som im chcel vyjadriť úctu, obdiv a poďakovanie," povedal.

Prezident poznamenal, že o životy môže bojovať každý, a to nosením rúšok, ktoré označil za jedinú súčasnú zbraň proti novému koronavírusu. Ľudí vyzval, aby si túto zbraň nenechali vyraziť z ruky. "Nenechajte sa zviesť ľuďmi, ktorí síce o epidémii vôbec nič nevedia, ale kvôli mediálnej pozornosti sú ochotní hovoriť veci, ktoré poškodzujú našu spoločnosť. Mám tým samozrejme na mysli takzvaných antirúškarov, ale aj ďalších, zubárov, kardiológov, spevákov," povedal prezident. Poukázal tak na vyhlásenie niektorých známych osobností, ktoré sa v petícii postavili proti opatreniam prijatým vládou. Zástupcovia vlády ich za to kritizovali.

Podľa Zemana by ľudia mali tieto názory ignorovať, pretože nie sú odborné. "Verte odborníkom, pretože jedine tí nám môžu pomôcť," povedal. Pevne verí, že "víťaz nad prvou vlnou koronavírusu", minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO) bude úspešný aj v boji s vlnou druhou. "Plne podporujem opatrenia vlády, aj keď si myslím, že niekedy mohla byť lepšie komunikovaná," ​​dodal.

Zeman poznamenal, že keď ľudia z pohodlnosti rúšku zložia, ohrozia tak svojich blízkych aj sami seba. "Ak vydržíme, potom zvíťazíme a potom každý z nás prispel k záchrane vysokého počtu ľudských životov," povedal. Skončil podľa neho čas domluv. "Požiadal som ministra vnútra Jána Hamáčka, aby Polícia Českej republiky využila svoje oprávnenia a pokutovala nenosenie rúšok tam, kde sú rúška povinné," uviedol. Podobne sa podľa neho zachovalo Bavorsko či Francúzska. Dodal, že rovnaké problémy ako Česká republika majú takmer všetky krajiny sveta.

"Milí priatelia, až usadne prach na bojisku, až táto epidémia odíde, ako až doteraz odišli všetky epidémie, budeme sčítavať zisky a straty. Robme všetko pre to, aby sme touto skúškou vyšli so cťou, nie zbabelosťou, nie pohodlnosťou, ale zodpovednosťou voči sebe i voči druhým, "doplnil prezident.

Zeman naposledy televízny prejav natočil pri príležitosti veľkonočných sviatkov, vyzval v ňom k solidarite a spolupatričnosti. Prejav predniesol aj v polovici marca, kedy v súvislosti s koronavírusom povedal, že ľudia nemajú epidémiu zľahčovať, ale ani prepadať panike a strachu.

Tento týždeň televízny prejav predniesol tiež Prymula. Apeloval v ňom na ľudí, aby mu pomohli epidémiu koronavírusu zvládnuť. Varoval, že v najbližších týždňoch české nemocnice čaká výrazný nárast hospitalizovaných i ťažkých prípadov ochorenia.