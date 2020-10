Beštiálna vražda dôchodcu Viliama († 82)! Prehovoril známy obvineného tínedžera: Mrazivé detaily

Behá z toho mráz po chrbte! Liptovom otriasa prípad mimoriadne krutej vraždy, ktorej sa podľa polície mal dopustiť len 15-ročný školák.

Dôchodca Viliam († 82) žil vo svojom domčeku po smrti manželky už sám, a na Liptove ho poznali všetci, ako v tržnici predáva čučoriedky a brusnice. Jeho život sa však nečakane skončil v ukrutných bolestiach. Pre Nový Čas prehovoril Ján, otec jedného z kamarátov obvineného tínedžera. Ján totiž pozná nielen obvineného Maxima, ale i dôchodcu Viliama († 82), na ktorého si všetci s láskou spomínajú ako na milého a obetavého človeka.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Tragédia sa stala uplynulý víkend v neveľkej obci Jamník (okr. Liptovský Mikuláš). „Podľa zistených informácií mal v nedeľu 11. októbra v popoludňajších hodinách 15-ročný chlapec vojsť do rodinného domu v obci Jamník, okres Liptovský Mikuláš s úmyslom získať majetkový prospech. Tam mal opakovane do hornej časti tela bodať 82-ročného dôchodcu,“ informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová s tým, že tínedžer mu spôsobil zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva PZ v Žiline obvinil len 15-ročného chlapca z obzvlášť závažného zločinu vraždy,“ povedala a dodala, že bol spracovaný návrh na jeho vzatie do väzby. Polícia o čine informovala ako o beštiálnom, odmietla však spresniť detaily. V blízkosti miesta činu sa však obvinený Maxim (15) podľa našich informácií nemal nachádzať sám.

Mali ho čakať vonku

Podľa slov Jána s chlapcom boli aj ďalší traja kamaráti, medzi nimi aj Jánov syn Filip (14). Partia mladíkov totiž podľa slov otca chodila nebohému Viliamovi († 82) pomáhať chystať drevo na kúrenie a dôchodca sa z ich pomoci tešil. Nikto však netušil, čo sa raz môže stať...

„Môj syn sa zrútil a je v opatere psychiatrov, polícia ho ešte nevypočula. K domu toho starkého, ktorého som osobne poznal aj ja, šli všetci štyria. Maxim kamarátom povedal, že idú tentoraz na inú brigádu, než je práca s drevom, a nech ho čakajú vonku. Kamarátom, ktorí stáli pred domom, povedal iba: "Ja potrebujem peniaze, bez peňazí neodídem," tlmočí stále šokovaný Ján rozprávanie svojho syna. Následne mal mladík vojsť do domu starkého, kde sa stala strašná tragédia.

„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa k bližším okolnostiam vyjadrovať nebudeme,“ odpovedala na otázku, či šiel k miestu činu obvinený chlapec v spoločnosti ďalších troch kamarátov, žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Otec jedného z kamarátov obvineného tínedžera pridáva ďalšie desivé slová. „Maxim vyšiel z toho domu, strčil môjmu synovi do ruky štyri eurá,“ hovorí Ján. „Potom sa rozišli každý domov a Filip ani nevie, ako prišiel. Zrútil sa, je v opatere psychiatrov,“ vraví otec Ján, ktorý tvrdí, že traja kamaráti vonku vôbec netušili, čo sa v dome deje.

Na dôchodcu Viliama si v dobrom spomína aj susedka Michaela. „Pamätám si ho odmalička, bol to milý ujo, vždy ochotný pomôcť, poradiť. So ženou milovali zvieratká, a keď mu umrela, zostala mu už iba jediná dcéra,“ hovorí Michaela. Obvineného tínedžera v piatok predviedli pred sudcu Okresného súdu v Žiline, kde sa rozhodlo o jeho vzatí do väzby. „Sudkyňa vzala obvineného do väzby z dôvodu, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti, obvinený a jeho obhajkyňa si ponechali lehotu,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Anna Dudová Záborská. Podľa televízie Markíza ďalší dvaja mladíci z partie by mali byť stíhaní na slobode.