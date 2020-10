Rakúšania otvoria vianočné mestečko: Zatvoríme hranice pre viedenské trhy?

Prekvapenie z Viedne! Tamojšie orgány povolili napriek prebiehajúcej druhej vlne pandémie COVID-19 organizovanie tradičných vianočných trhov.

Keďže v Bratislave konanie trhov pre zhoršujúcu sa situáciu zatrhli, dá sa očakávať, že do hlavného mesta Rakúska budú chcieť v predvianočnom období zavítať húfy Slovákov. Zasiahnu naši hygienici?

To, že vianočné trhy v centre Bratislavy tento rok nebudú, rozhodol na začiatku októbra bratislavský magistrát ako ich organizátor vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Malá iskierka nádeje ešte pre Bratislavčanov existuje v prípade Starého Mesta, ktoré zvažuje, že by zorganizovalo trhy na Hviezdoslavovom námestí v obmedzenom režime.

Realisticky to vyzerá skôr tak, že vianočný punč, varené víno či pečenú klobásu si obyvatelia hlavného mesta vychutnajú najbližšie 60 kilometrov na západ - vo Viedni. Tamojšie orgány totiž rozhodli, že napriek šarapateniu koronavírusu sa tamojšie celosvetovo preslávené vianočné trhy uskutočniť môžu, a to podľa konceptu, ktorý dala vypracovať viedenská obchodná komora.

Návštevníci trhov, ako aj predávajúci v jednotlivých stánkoch budú musieť povinne nosiť rúška. Tie sú podľa lekára Hansa-Petra Huttera, ktorý preventívne opatrenia vypracoval, najdôležitejším opatrením. Je potrebné ich nosiť „všade tam, kde sa ľudia pohybujú a nekonzumujú“.

Rakúšania by sa mali báť

Rúška si ľudia budú môcť dať dole, len keď budú sedieť pri stoloch a konzumovať. Štátneho tajomníka rezortu zahraničia Martina Klusa prekvapilo, že naši západní susedia napokon dali trhom zelenú, ale žiadne opatrenia podľa neho na hraniciach zatiaľ neplánujeme.

„V Rakúsku je lepšia pandemická situácia ako na Slovensku, čiže aj preto naši epidemiológovia netlačia na to, aby sme sa zatvárali. Skôr by to malo byť o tom, že by sa oni mali zavrieť voči nám,“ priblížil Klus, ktorý dodal, že situáciu budú naše orgány ďalej sledovať. „Keď budeme mať pocit, že sa Slováci húfne rozbehnú na nákupy, do reštaurácií a prípadne na tieto vianočné trhy, tak, samozrejme, očakávam, že to budú chcieť kolegovia z Pandemickej komisie a z konzília riešiť,“ zakončil.

Koronavírus v Rakúsku

- Nové prípady za štvrtok: 933

- Pozitívne testovaní na COVID: 61 806

- Aktuálne nakazení: 12 924

- Úmrtia: 881

- Vyliečení: 47 352