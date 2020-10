Odborníci radia: Čo pomáha proti vyrážkam pod rúškom?

Rúška sú opäť súčasťou každodennej reality. V podstate ich je potrebné nosiť všade okrem prírody, nepovinné sú len za hranicami miest a obcí.

Niektorí z nás ich už nevnímajú a ani si ich nevšimnú. Je však veľa ľudí, ktorým každodenné nosenie prekáža. Veľa hodín pod látkou spôsobuje pokožke problémy. Zapareniny, začervenanie a rôzne vyrážky. Zahraniční aj slovenskí dermatológovia objasnili najčastejšie problémy, liečbu aj prevenciu. Ako zvládnuť celý deň a uľahčiť život pokožke?

Druhá vlna epidémie koronavírusu zdvíha čísla jednej krajine za druhou, a tak prirodzene všetci sprísňujú opatrenia proti šíreniu nákazy. Zatiaľ najúčinnejším prostriedkom sú rúška. Na Slovensku ich podľa aktuálne platných nariadení musíme mať takmer všade. To nám ochráni celkové zdravie a život, zato to spôsobuje iné ťažkosti. Hrozia najmä kožné problémy. Čo s tým? Zrejme je jasné, že v prvom rade si musíme pravidelne čistiť tvár.

Záleží samozrejme aj na tom, z akého materiálu si rúško vyberiete a ako k už vzniknutým problémom pristupujete. „Doprajte svojej pokožke prestávku od rúška,“ radí dermatológ Schlossberger, „ak je to možné, doprajte si čerstvý vzduch a nechajte pokožku zhlboka dýchať.“ Možno sa vám to zdá nemožné, ale aspoň doma sa to určite dá. A ako vyriešiť ďalšie otázky, poradia odborníci.

lekárnička Vladimíra Gromová

1. Zinková masť

Je bežne dostupná a lacná. Cena je okolo dvoch eur.

2. Hojivá masť

Keď už má niekto drobné odreniny úst či nosa, tak potom hojivé masti, napríklad Cicaplast alebo kalciová mastička. Kalciovka stojí tiež okolo 2 eur. Cicaplast stojí asi 10 eur, ale aplikuje sa malé množstvo, ktoré služí na hojenie raniek alebo suchých miest. Aplikovať si ich budete v čase, keď rúško nemáte nasadené, teda keď ste doma, a v noci.





Kedy vyhľadať lekára?

Problémy hrozia najmä u detí, keďže majú jemnejšiu pokožku. „Základ je nešriabať sa a rúška pravidelne meniť a držať v hygiene. Ak však už ide o mokvanie a o tvorbu chrást, je nutná antibiotická liečba, teda treba vyhľadať lekára,“ upozorňuje Dubčeková. Pri sčervenaní treba používať bariérové krémy, hlavne vysušujúce, s obsahom zinku. Na trhu sú dnes rôzne dezinfekčné mydlá s antibakteriálnymi aj antiplesňovými a antimykotickými účinkami.