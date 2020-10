Sagan už nestihol dobehnúť únik: Z víťazstva sa tešil domáci pretekár

í ¾íµ‡Diego Ulissi si impone a Monselice con una volata straordinaria. Almeida ancora in Rosa í ½í²—



í ¾íµ‡Diego Ulissi wins in Monselice with an extraordinary sprint. Almeida keeps the Maglia Rosa í ½í²—#Giro pic.twitter.com/K1o41icWcO