Českí a slovenskí bojovníci v jednom dome: V klietke sa kopú do hlavy, v súkromí spolu pijú pivo

Skvelý nápad! Projekt Oktagon Výzva nasťahoval dohromady 12 slovenských i českých bojovníkov do jedného domu.

To je, samozrejme, recept na potenciálne poriadne ošemetné situácie. A tak sa môže stať, že jedného dňa si borci pôjdu v klietke po krku a na druhý deň si spolu štrngnú dobre vychladeným pivkom zo studničky.

Presne to bol prípad Slováka Romana Paulusa (20) a Čecha Vladimíra Lengála (30), ktorí sa deň pred nasťahovaním do luxusnej vily v Chrovátskom Grobe spolu stretli v oktagone. Mrštný Paulus zasadil Lengálovi smrtiaci kop nohou, výsledkom čoho bola Lengálova zdrôtovaná sánka. Ani to však česko-slovenskej dvojici nezabránilo v tom, aby si spolu na druhý deň v dome vychutnali poriadne vychladené pivo. „V klietke je to, samozrejme, súboj bez milosti. Bijeme sa hlava-nehlava. Každý chce zvíťaziť a byť najlepší. Mimo oktagonu sme však všetci veľkí kamaráti a vychádzame spolu dobre. Je to ťažký šport, ale sami sme si ho vybrali, takže s tým musíme žiť,“ vyznal sa pre Nový Čas Paulus.

Bojovníci sa v luxsunom dome v Chorvátskom Grobe venujú rôznym aktivitám. Najčastejšie si spolu varia alebo proste len tak na chvíľu vypnú a zabávajú sa. K dispozícii majú napríklad playstation alebo pokerový stôl, pri ktorom sa slovensko-česká partia vie zabávať celý večer. Intelektuálne hĺbaví jedinci si dokonca vo vile nájdu čas aj na osobnostný rozvoj a čítajú knihy. Alebo proste len tak pomáhajú s domácimi prácami.

