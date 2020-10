Príde Sagan o šancu vyhrať bodovaciu súťaž? Tímy rezolútne žiadajú predčasné ukončenie Gira!

Panika a stres! Giro d’Italia by nemuselo doraziť až do plánovaného cieľa v Miláne.

Americká stajňa Education First dokonca vo štvrtok poslala list vedeniu Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) a vyzvala na predčasné ukončenie slávnej Grand Tour po nedeľňajšej 15. etape. Organizátori i prezident UCI David Lappartient však ich obavy odmietli a tvrdia, že celkového víťaza 103. ročníka vyhlásia až v metropole Lombardska.

Ešte pred výsledkami pondelkového plošného testovania hlásil pozitívny výsledok líder Mitcheltonu-Scott Simon Yates. Po ňom sa nakazili aj ďalší štyria členovia a austrálsky tím odstúpil z pretekov. Pre rovnaký krok sa len pár minút pred štartom utorkovej 10. etapy rozhodla aj stajňa Jumbo-Visma, pozitívny bol Holanďan Steven Kruijswijk. Sunweb musel poslať do izolácie Austrálčana Michaela Matthewsa. Po jednom nakazenom mali aj realizačné tímy Ineosu a AG2R. Následne sa viacerí cyklisti vyjadrili, že v Taliansku sa nedodržiava zdravotný protokol.

Ľudia v takzvanej bubline sa napríklad v hoteloch a pri stravovaní stretávali s osobami mimo nej, ba dokonca s bežnými hosťami ubytovacích zariadení. Tím EF vo svojom liste UCI, v ktorom vyzval na ukončenie pretekov po nedeľňajšej 15. etape, pričom by sa po nej uzavreli poradia a vyhlásili by víťazov, napísal, že „bublina je jednoznačne kompromitovaná“. Podľa predstaviteľov tímu treba očakávať, že z doteraz pozitívnych prípadov vzídu ďalší chorí a že by bolo lepšie pre Giro a UCI World Tour, keby sa na to prišlo „systematicky, a nie, keď sa budú chaoticky odhlasovať ďalšie tímy“.