Vytrvalé dažde spôsobujú v Topoľčanoch problémy s verejným osvetlením. Ako informovala radnica, voda, ktorá sa dostáva do elektrických rozvodov, vyvoláva výpadky osvetlenia.

Mesto momentálne rieši problémy na Uliciach J. Matušku, P. O. Hviezdoslava, M. Benku, Bazovského a v mestskom parku. "Svetlá monitorujeme, pracujeme na opravách a robíme všetko pre to, aby sme to zvládli čo najskôr. Je však možné, že niektoré svetlá sa nám do pondelka (19. 10.) sprevádzkovať nepodarí," oznámil magistrát.