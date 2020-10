Cestujúci, pozor: Vlakovú dopravu medzi Slovenskom a Českom dočasne obmedzia

Vlaková doprava medzi Slovenskom a Českom bude dočasne obmedzená.

Ako informoval riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč, obmedzené bude aj vedenie autovozňa na trase Košice - Bratislava, a to v rámci rýchlika 614 a Bratislava - Košice v rýchliku R 615. Zavedené tiež budú nové opatrenia v reštauračných vozňoch.

Pre jedálenské vozne od 15. októbra platí, že konzumácia je v nich zakázaná. Jedlo a nápoje si môžu cestujúci z nich vziať len so sebou v uzatvorených obaloch. Služba mobilbar bude naďalej dostupná a bez obmedzení. Otváracia doba reštauračných vozňov spoločnosti České dráhy je zkázaná od 20:00 do 6:00. Kováč podotýka, že tam, kde je to možné, sa s personálom reštauračných vozňov bude komunikovať cez ich webové rozhranie.

Kováč priblížil, že od 19. októbra bude dočasne pozastavená prevádzka vlaku R 340 v úseku Čadca - Ostravy, vlak pôjde len v úseku Banská Bystrica - Čadca. Obmedzený bude aj vlak Ex 145 v úseku Návsí - Čadca a bude vedený len v úseku Čadca - Žilina. Opatrenie sa dotkne aj vlaku EC 270 v úseku Brno hlavní nádraží - Praha hl. n. Tento vlak by mal byť vedený iba v úseku Budapest Nyugati - Brno hl. n. Od utorka 20. októbra bude dočasne pozastavená aj prevádzka vlakov R 341 v úseku Ostava - Čadca, ktorý bude vedený len v úseku Čadca - Banská Bystrica. Vlak Ex 144 v úseku Čadca - Návsí bude vedený iba v úseku Žilina - Čadca.

Do platnosti na území spoločnosti České dráhy vstúpi 22. októbra ďalšia optimalizácia. Vlaky Ex 120, 121, 124, 125 , 128, 129 budú vedené len v úseku Horní Lideč – Olomouc hl. n. a späť a vlaky Ex 122, 123, 126, 127 budú vedené v úseku Púchov – Olomouc hl. n. a späť. Platiť to bude aj pre vlaky Ex 220 a Ex 221, ktoré budú vedené bez zmeny v úseku Žilina – Praha hl. n. a späť.