Zbojník Otto Weiter dostal priestor zaspievať v Uhorčíkovi svoj veľký hit Plavovláska a dokázať, že ani hra na gitare mu nie je cudzia. Zbojníci a hlavne dievky boli z neho paf, a ak by neliezol do kapusty Jánošíkovi, určite by našiel v ich družine uplatnenie! Ani nádherne zamatový rockový hlas Otta Weitera ho však neudržal v zbojníckej družine. Uhorčík ho poslal na námestie spievať spolu s Kandráčovcami a ešte si za to pýtal percentá! Obchody kvitli aj v dobách dávno minulých. Sledujte seriál Uhorčík v sobotu o 20.35 na JOJ-ke.