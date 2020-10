Nemecko zaradilo celé Slovensko medzi rizikové oblasti: Po príchode do krajiny vás čaká karanténa

Od soboty 17. októbra zaradilo Nemecko celé územie Slovenskej republiky medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.

Cestujúci prichádzajúci do Nemecka z rizikových oblastí či štátov musia ísť do karantény a absolvovať povinné testovanie alebo predložiť negatívy PCR test. Tento test musí byť vykonaný nie viac ako 48 hodín pred vstupom do Nemecka. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.

Rezort diplomacie ďalej priblížil, že po príchode do Nemecka sa cestujúci musí prihlásiť na príslušnom nemeckom úrade zdravia, ktorý určí prípadnú potrebu ďalšieho testu. Testovanie v Nemecku, vykonané do 10 dní po príchode, je bezplatné pre všetkých cestujúcich, vrátane tých, ktorí v Nemecku nie sú zdravotne poistení.

„Test môže byť po telefonickom dohovore tiež vykonaný u všeobecného lekára, prípadne v inom zdravotníckom zariadení podľa určenia príslušného úradu zdravotníctva (Gesundheitsamt) alebo po dohovore na telefónnom čísle 116117,“ vysvetlilo MZVEZ SR s tým, že do doručenia negatívneho výsledku ostáva naďalej v platnosti povinnosť karantény.

Testovanie sa vykonáva aj na letiskách, železničných staniciach či v prístavoch, prípadne aj na niektorých cestných hraničných priechodoch. Cestujúci prichádzajúci leteckou, železničnou, autobusovou alebo lodnou dopravou musia vyplniť výstupnú kartu (Aussteigekarte). Testovanie sa však nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a po prekročení hranice pokračujú v ceste do domovského štátu alebo do štátu ich pobytu.

„Po príchode do miesta bydliska v Nemecku sú zároveň všetci cestujúci prichádzajúci z rizikových oblastí povinní kontaktovať príslušný nemecký úrad zdravia, kde dostanú informácie k ďalšiemu postupu, ku karanténe a k prípadným ďalším testom na COVID-19, nakoľko v jednotlivých spolkových krajinách sa podmienky môžu odlišovať,“ dodal rezort zahraničných vecí.

Cestujúcim preto odporúča ešte pred vstupom do Nemecka kontaktovať príslušný úrad zdravia podľa miesta pobytu a informovať sa o podmienkach karantény a testovania na COVID-19. Na webovej stránke Robert Koch Institut sa po zadaní mesta, obce či poštovného smerovacieho čísla zobrazí kontakt na príslušný nemecký úrad zdravia.