Žena potrebovala peniaze na otcov pohreb: Šialené, k čomu sa uchýlila

Chareen Millward (30), majiteľka salónu krásy z britského mesta Bolton, sa dostala do nezávideniahodnej situácie.

Rozhodla sa ju však riešiť spôsobom, ktorý ju dostal až pred súd. Žena prenajala podkrovie trojizbového bytu, ktorý obýva s malou dcérkou, dílerom. Polícii vysvetľovala, že sa dostala do finančných problémov, keď jej otec nevyliečiteľne ochorel. Kontaktovala preto známych s prosbou o pomoc, na oplátku chceli priestor na pestovanie marihuany.

,,Nainštalovali svoje zariadenia a povedali, že za odmenu uhradia náklady na otcov pohreb. Jediné, čo som mala robiť, bolo dopĺňať vodu. Nikdy predtým som nemala nič s pestovaním marihuany. Bola som zúfalá. Naozaj sa ospravedlňujem za to, čo som spravila,“ kajala sa Chareen.

Ako píše portál Metro, díleri v podkroví nainštalovali ventilačný a svietiaci systém. Polícia tam zaistila sušené rastliny, ktoré by na čiernom trhu mali hodnotu 12 800 libier. Sudca Recorder Michael Hayton sa vyjadril, že mamička má všetku jeho sústrasť pre situáciu s jej otcom, ale stále platí, že zohrávala dôležitú úlohu v procese výroby drog.

,,Len preto, že nie ste dílerka drog, to neznamená, že ste nemali na ich šírení výrazný podiel, a to spôsobuje spoločnosti problém,“ povedal. Chareen sa však uľútostil a do väzenia ju neposlal. Majiteľka salónu dostala dva roky verejnoprospešných prác a musí odrobiť 100 hodín neplatenej práce.