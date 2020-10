Mimoriadny prejav českého prezidenta: Zeman sa musí prihovoriť občanom!

Prezident Miloš Zeman v piatok večer vystúpi s televíznym prejavom k národu.

Dá sa očakávať, že sa hlava štátu vyjadrí k aktuálnej koronakríze, kedy počet ľudí nakazených novým koronavírusom aj počet hospitalizovaných výrazne stúpa. Prejav natočí a odvysiela Prima a CNN Prima News, do programu ho zaradila tiež Česká televízia.

Podľa prezidentovho hovorcu Jiřího Ovčáčka tradične Zeman prejav prednesie z pamäte. Prezident za posledný týždeň poskytol dva rozhovory, v ktorých sa okrem iného vyjadril práve k aktuálnej situácii. Bol za to, aby boli ľudia za nenosenie rúšok dôsledne pokutovaní. Odmietol tiež takzvaný lockdown, ktorý by ohrozil ekonomiku. Podporil ale opatrenia, ktoré vláda prijala do začiatku tohto týždňa.

S prejavom už tento týždeň vystúpil minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO). Apeloval v ňom na ľudí, aby mu pomohli epidémiu koronavírusu zvládnuť. Varoval, že v najbližších týždňoch čaká české nemocnice výrazný nárast hospitalizovaných i ťažkých prípadov ochorenia.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vystúpil 21. septembra, kedy priznal, že v lete urobil chybu, keď sa nechal ukolísať jarným víťazstvom a atmosférou v spoločnosti a vláda poľavila v opatreniach proti epidémii.

Zeman naposledy prejav natočil pri príležitosti veľkonočných sviatkov, vyzval v ňom k solidarite a spolupatričnosti. Prejav predniesol aj v polovici marca, kedy v súvislosti s koronavírusom povedal, že ľudia nemajú epidémiu zľahčovať, ale ani prepadať panike a strachu.