Brazílsky senátor mal spreneveriť peniaze na boj s koronou: Sila, čo mu našli v spodnej bielizni

V Brazílii rezignoval senátor Chico Rodrigues po tom, čo polícia prehľadala jeho dom v rámci vyšetrovania spreneverených peňazí určených na boj s chorobou covid-19.

Podľa miestnych médií policajti našli tisíce brazílskych realov v spodnej bielizni, ktorú mal na sebe, informovala agentúra AP. Lokálne médiá napísali, že polícia v jeho dome našla 100.000 realov (15 164 eur), pričom v jeho spodnej bielizni objavila 30.000 realov (4 549 eur). Miestne médiá sa odvolávali na anonymné zdroje oboznámené s vyšetrovaním.



Rodrigues odmietol, že by sa dopustil niečoho nezákonného. "Verím v justíciu a dokážem, že nemám nič spoločné s nezákonným činom," vyhlásil. Informácie o peniazoch v spodnej bielizni nekomentoval. Federálna polícia sa zamerala na senátora zo štátu Roraima v rámci vyšetrovania podozrenia zo sprenevery sprenevery 20 miliónov realov (3 milióny eur) z fondov určených na boj s ochorením covid-19.



Prípad Rodriguesa, ktorý je podľa denníka The Guardian spojencom prezidenta Jaira Bolsonara, vrhá ďalšie tieň na brazílsku hlavu štátu a jeho sľub bojovať s kriminalitou a korupciou. Tento rok rezignoval minister spravodlivosti Sergio Moro, ktorý obvinil prezidenta z pokusov zasahovať do práce polície. Na konci septembra potom prokuratúra obvinila Bolsonarovho syna okrem iného z prania špinavých peňazí, sprenevery či organizovania zločineckej organizácie.