Koronavírusom sa nakazilo 11 gardistov, ktorí chránia pápeža: Hlava katolíckej cirkvi sa zdráha nosiť rúško

Vo Vatikáne sa koronavírusom nakazilo ďalších sedem príslušníkov švajčiarskej gardy a celkový počet pozitívnych testov v 135 člennom útvare, ktorý po stáročia chráni hlavu katolíckej cirkvi, tak vzrástol na jedenásť.

S odvolaním sa na vyhlásenie gardy o tom informovali agentúry AP a DPA. Ďalší príslušníci vatikánskych bezpečnostných zložiek čakajú na výsledky testov.

Šírenie choroby medzi gardistov by mohlo ohroziť osemdesiatri ročného pápeža Františka, ktorému v 21 rokoch lekári kvôli vážnemu zápalu pľúc, časť pľúca odoperovali. Spadá tak do rizikovej skupiny, hoci sa inak na svoj vek teší dobrému zdraviu.

Príslušníci gardy boli už na začiatku septembra požiadaní, aby kvôli koronavírusu boli v prítomnosti pápeža obozretní, napísal oficiálny spravodajský server cirkevného štátu Vatican News. Vyžaduje sa po nich okrem iného nosenie rúšok a dodržiavanie bezpečného odstupu. Podľa agentúry AP sa však nosiť rúško zdráha hlava katolíckej cirkvi; Vatikán dôvod nezverejnil. S nezakrytým nosom a ústami sa pápež na verejnosti ukázal v stredu, rúška však mala väčšina jeho sprievodu a všetci gardisti.

Pápeža švajčiarska garda chráni už od 15. storočia. Vstúpiť do nej môžu iba muži katolíckeho vyznania zo Švajčiarska, a to vo veku od 19 do 30 rokov.