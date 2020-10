Podľa prieskumu by parlamentné voľby vyhrala strana Hlas-SD: OĽaNO by kleslo o 7 percent

Podľa prieskumu agentúry Polis, zverejnenom v diskusnej relácii TV Joj Na hrane, by strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) v parlamentných voľbách získala 20,8 percenta voličských hlasov.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali v októbri, zvíťazila by v nich strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 20,8 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre politickú diskusnú reláciu TV Joj Na hrane uskutočnila od 7. do 12. októbra na vzorke 1 202 respondentov agentúra Polis. Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by získalo 18,7 percenta. Oproti februárovým voľbám do NR SR by tak ich voličská podpora klesla o takmer sedem percent.

Ako by Slováci volili podľa prieskumu? Veľká porážka Matoviča! Hlas-SD predbehol OĽaNO

Na treťom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 12 percent hlasov. Štvrtou najsilnejšou parlamentnou stranou by boli Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s 9,2 percentnou podporou. Hnutie Sme rodina by skončilo na piatom mieste so ziskom 8,2 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) so 7,2 percentami, Progresívne Slovensko (PS) s 5,3 percentami a Strana maďarskej komunity (SMK) s 5,2 percentami. Mimo parlamentu by ostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so 4,1 percentami, Za ľudí s rovnakým výsledkom a Dobrá voľba s 3,2 percentami. Strany Most-Híd a Vlasť by získali jednopercentnú voličskú podporu.