Kto by nepoznal súťažno-zábavnú šou RTVS Záhady tela. V nej si súťažné dvojice pod taktovkou moderátora Mariána Miezgu testujú svoje znalosti z ľudského tela, no častokrát nejakú záhadu odhalia na seba aj oni sami. Tentokrát budú hosťami šou súrodenci Ľubica a Marián Čekovskí, ktorí v relácii dokážu, že vedia zahrať skutočne kedykoľvek a na čokoľvek! V ich podaní dokonca vyznie famózne aj ľudovka Červený kacheľ, biela pec! Ako to celé dopadne, si pozrite v našom videu, no nenechajte si ujsť ani reláciu Záhady tela už v sobotu o 20.30 na Jednotke.