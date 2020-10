Spustenie celomestskej parkovacej politiky posunuté na jeseň 2021: Starostovia Bratislavy reagujú na odklad

Spustenie celomestskej parkovacej politiky sa posúva najmenej o pol roka!

Fungovať mala už začiatkom budúceho roka, no magistrát oznámil nový termín - jeseň 2021. Podľa mesta to ovplyvnili nielen následky koronakrízy, ale aj zdržanie v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému, ktorou je softvérové jadro, na čo sú nadviazané ďalšie súťaže na súvisiace služby. Má to však pozitívny fakt.

Magistrát získal čas, aby analýzy pre parkovacie zóny a vyladil platobnú bránu, mobilnú aplikáciu či parkomaty. Nový Čas oslovil mestské časti, ako budú nabližší polrok pokračovať v lokálnej parkovacej politike bez jednotných pravidiel. V prvom rade spôsobili odklad procesy obstarávania, termín zavedenia centrálnej jednotnej parkovacej politiky však podľa mesta zásadne ovplyvnili aj následky koronakrízy a následne výpadky v rozpočte.

Mesto však pokračuje v procese obstarávania najdôležitejšej časti parkovacieho systému, ktorou je softvérové jadro, na čo sú nadviazané aj ďalšie súťaže na iné súvisiace služby. Má to však aj jeden pozitívny fakt. Magistrát získal čas, aby vyladil projekty organizácie dopravy a spravil komplexné dopravné analýzy pre nové parkovacie zóny, platobnú bránu, mobilnú aplikáciu či parkomaty. Starostovia jednotlivých mestských častí však majú na rozhodnutie vlastný názor.

Starostovia reagujú na odklad:

Nemôžeme sa nečinne prizerať! - Dana Čahojová, starostka MČ Karlova Ves

- Vzhľadom na situáciu s parkovaním si nemôžeme dovoliť nečinne sa prizerať a čakať, ako sa pohne mesto v zavádzaní celomestskej parkovacej politiky. Pripravujeme vlastné parkovacie projekty, prispôsobujeme ich tak, aby mohli byť neskôr súčasťou celomestskej parkovacej politiky. V zónach, kde sme už zaviedli rezidentské parkovanie, získali rezidenti bezplatné parkovanie. Spoplatnené vyhradené parkovanie bolo v týchto zónach zrušené.

Pokračujeme vo vlastnej réžii - Ján Hrčka, starosta MČ Petržalka

- Zavedenie parkovacieho systému je pilotným projektom MČ Petržalka, ktorá ako prvá začala zavádzať pravidlá parkovania s cieľom vyriešiť dlhodobý problém. Všetky aktivity súvisiace s parkovacím systémom realizujeme vo vlastnej réžii, ako VZN o dočasnom parkovaní, značenie parkovacích miest, registračný systém vozidiel či samotnú kontrolu dodržiavania pravidiel. Pokračujeme, až kým mesto neschváli nové pravidlá platné pre celú Bratislavu.

Poriadok a jasné pravidlá! - Rudolf Kusý, starosta MČ Nové Mesto

- Naďalej pripravujeme vlastný pilotný projekt parkovacej politiky v zóne Tehelné pole a okolie, ktorej zámerom je zaviesť do parkovania poriadok a jasné pravidlá. Jeho štart je 1.12. 2020 a to bez ohľadu na presun celomestskej parkovacej politiky. Finalizuje verejné obstarávanie na informačný systém, potom MČ spustí registráciu rezidentov, ktorí budú v pilotnej zóne zvýhodnení, a v decembri samotné regulované parkovanie. Úzko spolupracujeme s magistrátom v záujme zosúladenia s budúcou celomestskou parkovacou politikou.

Potrebujeme riešiť miesta v správe mesta - Gabriela Ferenčáková, starostka MČ Čunovo

- V rámci parkovacej politiky potrebujeme riešiť predovšetkým komunikácie, ktoré sú v priamej správe hlavného mesta. Už počas prípravy materiálu naša mestská časť žiadala riešenie parkovacej politiky na príslušných komunikáciách v rámci celomestskej parkovacej politiky, na čom naďalej zotrváva. V ostatných lokalitách zatiaľ parkovaciu politiku neriešime.

V budovaní pokračujeme ďalej - Martin Chren, starosta MČ Ružinov

- Ružinov už v januári zaviedol pilotný projekt rezidentského parkovania v oblasti 500 bytov a pokračuje sa v budovaní ďalších. Pôjde o zvyšnú časť lokality Nivy a pribudnú aj Starý Ružinov a Ružová dolina až po Bajkalskú ulicu. Zároveň sa pripravujú dopravné analýzy aj pre ďalšie lokality.

Mrzí nás, že sa to posúva - Michal Drotován, starosta MČ Rača

- Keďže pri zavádzaní rezidenčného parkovania je kľúčová kontrola a tú môže vykonávať iba mestská polícia, Rača pôjde do projektu rezidenčného parkovania v kooperácii s hlavným mestom. Aktuálne pripravujeme projekt rezidenčného parkovania v Krasňanoch, jeho spustenie však záleží na magistráte. Mrzí nás, že sa to posúva, veríme však, že rezidenčné parkovanie bude na jeseň 2021 spustené, aby sme sa so zónou Krasňany mohli zapojiť.

Jednotná parkovacia politika, ale s podmienkou! - Lukáš Baňacký, starosta MČ Lamač

- Vykonal sa veľký kus práce v oblasti pasportizácie parkovacích miest, objemových štúdií a časového zosúladenia súčasných nájomných zmlúv tak, aby sme mohli pristúpiť k jednotnej parkovacej politike. Tento krok však vykonáme za predpokladu, že celomestská parkovacia politika bude znamenať prínos pre obyvateľov našej MČ, napríklad v podobe možnosti parkovať v iných lokalitách hlavného mesta. Ak by sa spoločná parkovacia politika javila ako nerealizovateľná, bude Lamač postupovať samostatne.

Vlastnú parkovaciu politiku nemáme - Martin Kuruc, starosta MČ Vrakuňa

- MČ Vrakuňa vlastnú parkovaciu politiku nemá. Spolupracujeme a riadime sa pokynmi hlavného mesta. Zatiaľ máme vyhradenú polovicu parkovacích miest. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú COVID-19 čakáme na ďalšie kroky ohľadne parkovacej politiky, ktorá má byť platná od jesene budúceho roka.

Pripravujeme sa na ostrý štart - Ľubica Kolková, starostka MČ Devín

- Vzhľadom na komplexnejšiu situáciu, ktorú v Devíne máme, budeme pripravovať parkovaciu politiku v spolupráci s mestom. Spustíme ju spolu v najskoršom možnom termíne. Dovtedy sa budeme pripravovať na ostrý štart ďalšiu jeseň.

Rozširujeme kapacitu parkovísk - Martin Zaťovič, starosta MČ Dúbravka

- Počas uplynulých týždňov prebiehala analýza súčasného stavu statickej dopravy, aby sa ukázalo, ktoré, aké a v akých časoch parkujú autá v MČ pravidelne. Okrem toho pracujeme na rozširovaní kapacít parkovísk, pričom dôraz kladieme na to, aby sa nové parkovacie miesta nevytvárali na úkor zelene. Prebieha rozširovanie parkovísk v troch lokalitách.

Pojdeme podľa vzoru Petržalky - Dárius Krajčír, starosta MČ Devínska Nová Ves

- V týchto dňoch ukončila pasportizáciu parkovacích miest v kontexte pripravovanej parkovacej politiky pre Devínsku Novú Ves. Starosta, zamestnanci miestneho úradu a miestni poslanci absolvovali niekoľko rokovaní so zástupcami Petržalky, kde už parkovacia politika funguje ako pilotný projekt. DNV sa rozhodla ísť podobnou cestou do času, kým mesto Bratislava navrhne jednotné pravidlá pre celé mesto.