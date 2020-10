V Jelšave opravujú schátrané historické sídlo: Kaštieľ Coburgovcov prestavajú na kaviareň!

Niekdajšia pýcha Gemera postupne znova ožíva. Coburgovský kaštieľ v Jelšave (okr. Revúca) roky chátral a bol doslova v havarijnom stave.

Pred 5 rokmi ho začali aj nezamestnaní zveľaďovať a sprístupnili už tri izby na prenocovanie. Aktuálne samospráva získala na opravu historického sídla z nórskych fondov takmer milión eur. Pribudne tam turistické informačné centrum, kaviareň, remeselnícke dielne a seminárna miestnosť. Po štyroch rokoch sa snaha vyplatila a Jelšava získala zhruba milión eur z Nórskeho finančného mechanizmu na obnovu zadného krídla coburgovského kaštieľa.

Podľa primátora Milana Kolesára tam vznikne historicko-remeselné a ekologické centrum Gemera i zázemie pre turistov. „Za 700-tisíc sa obnovia fasády, omietky, podlahy a presklenia sa niektoré časti. Vznikne tam turistické informačné centrum s vitrínami s archeologickými nálezmi, kaviarnička a remeselnícke dielne, ktoré budú vychovávať remeselníkov na údržbu a na obnovu kaštieľa,“ uviedol primátor. Na poschodí bude miestnosť určená na semináre.

Stavebné práce by sa mali začať na budúci rok a mali by byť ukončené v roku 2024. Kaštieľ sa tak stane centrom, ktorý bude súčasťou cestovateľského balíčka či Gotickej cesty. Už 5 rokov sa v šľachtickom sídle realizujú záchranné práce, na ktoré by potrebovali 17 miliónov €.

„Mesto využíva priestory kaštieľa na rôzne kultúrno-spoločenské akcie, ktorý konečne ožil. Ľudia nám ponúkajú starý nábytok a my sa snažíme izby zariadiť a zároveň zatraktívniť. Niektorí návštevníci následne využijú príležitosť tu aj prenocovať,“ ozrejmila koordinátorka pamiatkovej obnovy kaštieľa Viera Kozárová s tým, že k dispozícii sú aktuálne tri izby.

Využívajú ich turisti, ktorí preferujú zážitok pred luxusom. K izbám s dobovým zariadením bude sprístupnená na začiatku budúcoročnej sezóny aj zážitková expozícia. Okrem toho dobrodruhovia budú mať čoskoro možnosť prenocovať v historickej budove v presklených kontajneroch.