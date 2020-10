Demare vracia Saganovi úder: Že nemáme gule? To len ty si pomalý!

Rivalita sa poriadne vyostruje. Slovenský cyklista Peter Sagan (30) sa momentálne snaží na pretekoch Giro d’Italia vybojovať cyklámenový dres pre kráľa bodovačky.

Výrazne proti je jeho úhlavný nepriateľ z Francúzska Arnaud Demare. Hviezdna dvojica si na trati nedaruje ani centimeter zadarmo. A inak to nie je ani v zákulisí, kde sa zase odohráva slovná vojna.

Zrejme frustrácia z celej sezóny vyvrela v Saganovi na Gire po skončení sobotňajšej ôsmej etapy. Tourminátor si v jej cieli pustil ústa na špacír, kde otvorene dehonestoval konkurenciu. „Tvrdo sme s tímom makali, aby sme sa dostali do záverečného šprintu. Naozaj neviem, prečo sa nešpurtovalo, veď etapa bola na to ako stvorená. Asi na to nikto nemá ‚gule‘, aby sa pustili do pretekania. Čo mám na to povedať,“ vylial si Sagan srdce.

Na drsné slová zareagoval Saganov priamy súper v boji o cyklámenový dres Arnaud Demare, s ktorým Peter zvádza tento rok neľútostné špurtérske súboje.Podľa mňa to urobil vedome, pretože sa chcel tento rok viac sústrediť na klasiky. Podobnú chybu som spravil aj ja pred dvoma rokmi.a budem sa sústreďovať výhradne len na jednu vec, ktorá mi ide najlepšie,“ uviedol Demare pre cyclingnews.com.

Štatistika jednoznačne potvrdzuje slová francúzskeho šampióna. Vo všetkých troch priamych konfrontáciách na Gire so Saganom sa z víťazstva tešil práve Demare.