Miss Kralevich po tragédii, pri ktorej zomrela Linh († 18): Toto sa jej vypomstilo!

Misska a podnikateľka Daniela Kralevich (35) má jeden problém za druhým.

Len pred necelým mesiacom prišla pod kolesami jej luxusného auta o život nevinná študentka Linh († 18). Od tohto momentu sa kedysi aktívna podnikateľka prepadla pod zem a nikto ju nevidel. Stratu milovaného dievčaťa nesie ťažko nepochybne najviac jej rodina a priatelia, no s touto ťažkou ranou osudu sa musí vysporiadať aj samotná Kralevich. Najnovšie však príde aj o svoju stavbu, ktorú budovala na bratislavských Zlatých pieskoch. Podľa starostu mestskej časti tam misska stavala bez povolenia, a preto jej posiela jasný odkaz - Čiernu stavbu zbúraš!

Čierna stavba, určená podľa slov Kralevich prioritne pre matky s deťmi, vyrástla na Zlatých pieskoch koncom minulého roka. Už vtedy s ňou mala problémy, pretože podľa mesta vznikla na pozemku nelegálne a misska nemá žiadne povolenie. Ona však tvrdila, že ide o mobilný projekt, ktorý stavbou nie je. „Stavba je posadená na pätkách, ktoré boli vyliate betónom u mňa doma a prenesené a položené na zem. Dokonca som ani nevyrúbala strom. Takže rastie cez vnútro stavby,“ povedala vtedy Novému Času Kralevich.

Nasledovali naťahovačky s príslušným stavebným úradom, ktoré v týchto dňoch vyvrcholili. Starosta bratislavského Ružinova zaujal jasné stanovisko. „Táto čierna stavba ,súkromnej pláže so zázemím‘ vyvolala veľký rozruch aj hnev verejnosti, bráni voľnému priechodu po brehoch jazera, nemá ani jedno jediné povolenie, nespĺňa základné hygienické ani bezpečnostné požiadavky,“ povedal Martin Chren.

Klamstvá a výmysly?

Starosta sa obul aj do samotnej majiteľky pozemku. Tvrdí totiž, že Kralevich klamala. „Ružinov nikdy nevydal žiadne povolenie na túto stavbu. Stavebníčka médiám tvrdila, že splnila všetky povinnosti a má potvrdenie z nášho úradu o povolení. Nie je to pravda,“ prízvukuje Chren a ďalej v niekoľkých bodoch dokazuje, že skutočne ide o čiernu stavbu. Dokonca má byť aj nebezpečná, pretože nemá revíziu elektrických obvodov, terasa nemá zábradlie a nemá projekt požiarnej ochrany, hoci je z dreva.

„Napriek tomu veselo ponúka služby zamerané na matky s deťmi. Že nášmu úradu drzo klamali, že sa stavba nevyužíva, hoci v interiéri bola predajňa a občerstvenie, internet plný reklamy, na objekte ponukové reklamné tabule s cenami pre zákazníkov a noviny plné rozhovorov majiteľky o tom, ako sú jej klienti s projektom spokojní, je len bonus,“ dodal Chren. Kralevich tak musí odstrániť stavbu do 90 dní od nadobudnutia plávoplatnosti rozhodnutia.

Len nedávno mala podnikateľka nehodu, keď jej auto usmrtilo Linh († 18). Odohralo sa to na frekventovanej bratislavskej ulici, keď Linh prechádzala cez priechod pre chodcov. Vietnamka na mieste tragédie zomrela. Odvtedy sa po Kralevich akoby zľahla zem, no zrejme bude musieť výjsť z ulity, pretože problémy okolo jej čiernej stavby môžu skončiť až na súde. Nový Čas sa snažil s podnikateľkou spojiť, no bez úspechu.