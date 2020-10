Hygienici ukázali protikoronové opatrenia: Meranie teploty v obchodných centrách aj povolené omše!

Už vieme, čo nás čaká najbližšie týždne a na čo sa musíme - najmä psychicky - pripraviť.

Hygienici spresnili nové protikoronové opatrenia, ktoré od štvrtka platia na celom Slovensku. Nový Čas vybral tie najdôležitejšie, ktoré nás budú sprevádzať až pokým hodnota kĺzavého mediánu infikovaných ľudí neklesne pod 500. Že to nebude tak skoro a nové pravidlá tu s nami budú niekoľko týždňov až mesiacov, sa dá tušiť zo štvrtkových čísiel, keď bol kĺzavý medián na úrovni 1 183.

Rúška

Nosenie rúšok je už povinné vnútri aj vonku, v meste aj na dedine. Mimo obce je možné byť bez ochrany tváre len s odstupom minimálne piatich metrov od ďalších cudzích ľudí. Výnimku majú deti do 6 rokov, osoby pri športe či napríklad aj ženích a nevesta pri sobáši. Rúško nemusia mať tiež tlmočníci do posunkového jazyka, ľudia pri športovaní, umelci pri umeleckom výkone či osoby pri fotografovaní a natáčaní videa. Mať ochranu tváre nemusí mať ani zamestnanec, ktorý je na pracovisku sám. Od pondelka však budú rúška povinné aj na školách od prvého ročníka, výnimku majú žiaci s hendikepmi.

Reštaurácie a bary

Otvorené môžu zostať tak ako doteraz do 22:00, zákazníci však musia jedlo a nápoje konzumovať už len na vonkajšej terase alebo si ho môžu zakúpiť cez výdajné okienko a zobrať so sebou. Medzi stolmi na terase musí byť rozstup 2 metre. Aj na terasách však je potrebné mať nasadené rúška s výnimkou času nevyhnutne potrebného na konzumáciu. Donášky jedla aj výdajné okienka môžu fungovať neobmedzene.

Obchody

Znova vstupujú do platnosti vyhradené nákupné hodiny pre ľudí starších ako 65 rokov. Od pondelka do piatka tak môžu v čase od 9-tej do 11-tej hodiny v potravinách a v drogériách nakupovať len dôchodcovia. Zároveň platí, že nakupovať môžu aj v iných hodinách, ale hygienici vyzývajú seniorov, aby využívali v rámci ochrany zdravia tento vyhradený čas. Počas víkendu tieto obmedzenie neplatia. Novinkou je aj obmezenie jedného nakupujúceho na 15 štvorcových metrov predajnej plochy. Pri vstupe do priestorov obchodného centra bude umožnený vstup iba osobe s telesnou teplotou najviac 37 °C.

Omše

Na omšu môže po novom prísť najviac päť ľudí a farár. Hromadné podujatia sa úplne nezrušili, ale musí tam byť do šesť osôb aj s účinkujúcimi a s kňazom. Platí to pre bohoslužby, ale aj divadlá, kiná či iné kultúrne podujatia. Jedine na svadobné obrady, pohreby a na krsty bude môcť po novom prísť viac ako šesť ľudí. Treba však dodržať vo vnútorných priestoroch 15 štvorcových metrov plochy na každého účastníka. V exteriéri je počet ľudí náhodne sa stretávajúcich neobmedzený, ale musia dodržiavať dvojmetrové rozstupy, ak nežijú v spoločnej domácnosti.

Športovanie

Ineteriérové športy majú smolu. Zatvorené sú posilňovne, akvaparky, wellness centrá, kúpaliská, plavárne aj sauny. Výnimku majú prírodné liečebné kúpele a aj to iba na odporúčanie lekára. Vonku je športovanie dovolené a nie je potrebné mať pri športe rúško. Ministerstvo spravodlivosti približuje, že náhodné stretnutia skupiny nad 6 ľudí vonku sú povolené, ale organizované rodinné či priateľské oslavy alebo hranie kolektívnych športov nie. Žiaci v školách, ktoré fungujú, môžu mať telesnú výchovu vo vonkajších priestoroch a nemusia pri tom používať rúška.

Taxíky s dezinfekciou

Taxikári na rozdiel od prvej vlny môžu naďalej prevádzkovať svoje autá. Zostáva povinnosť nosiť rúška a po každom zákazníkovi treba vydezinfikovať priestor v aute. Pre cestujúcich je odporúčané sedieť vzadu a taxikárom odporúčajú oddeliť priestor vodiča a cestujúcich. Podmienka to však nie je.