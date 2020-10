WHO varuje pred narastajúcim počtom prípadov ochorenia COVID-19: Opatrenia by sa mali sprísniť

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok označila narastajúci počet prípadov ochorenia COVID-19 v Európe za "veľmi znepokojujúci".

Dodala však, že situácia je lepšia ako počas aprílového vrcholu. Informáciu priniesla agentúra AFP.

Podľa regionálneho riaditeľa WHO pre Európu Hansa Klugeho je ochorenie COVID-19 piatou najrozšírenejšou príčinou smrti a denne naň celosvetovo zomrie v priemere 1000 ľudí. Kluge doplnil, že čiastočná príčina nárastu infikovaných osôb by mohla súvisieť s testovaním, ktoré vykonávali prevažne na mladých ľuďoch. Nižšia miera smrtnosti podľa neho môže byť spôsobená tým, že sa vírus šíri medzi mladými, a teda menej rizikovými skupinami.

Kluge vyhlásil, že nastal čas, "aby sa opatrenia (na zamedzenie šírenia koronavírusu) sprísnili", no zároveň upozornil, že by sa mali zavádzať postupne. Krajiny, ktoré sa rozhodnú zaviesť celoplošné opatrenia, by mali vziať do úvahy faktory, ako sú duševné zdravie a domáce násilie. Dodal, že krajiny by sa mali zo všetkých síl snažiť, aby "školy zostali otvorené", a vytvoriť priaznivé podmienky pre "deti z rizikových skupín s osobitnými študijnými alebo zdravotnými potrebami".

V 53 členských štátoch WHO v európskom regióne, do ktorého organizácia zaraďuje aj krajiny Strednej Ázie, doteraz zaznamenali viac ako 7,25 milióna prípadov nakazených a takmer 250 000 súvisiacich úmrtí, vyplýva z údajov WHO.