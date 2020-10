Bratislavčanka Veronika preslávila fujaru vo svete: Ako si ma našiel slávny Morricone!

Zvuk jej fujary si vypočulo už viac ako 800-tisíc ľudí na celom svete.

Bratislavčanka Veronika Vitázková (30) pôsobí momentálne vo Viedni v symfonických orchestroch a práve na jednom turné v Číne dostala ponuku zahrať si so slávnym tvorcom filmových melódií Enniom Morriconom. Ako si spomína na slávneho umelca?! Odmalička sa u nich doma muzicírovalo, aj keď spočiatku sa na píšťalke učila hrať len podľa sluchu. Veronika začala hudbu brať vážne, až keď mala 12 rokov a naučila sa noty. Neskôr sa dokonca dostala na konzervatórium.

„Chodievali sme do Viedne na univerzitu počúvať triedne koncerty študentov a odchádzali sme motivovaní,“ vysvetľuje Veronika, ktorú si neskôr na univerzitné štúdium vo Viedni vybrali na prijímačkách spomedzi 54 flautistov. A hoci spočiatku bojovala s nemčinou, jej talent sa naplno prejavil a pomaly ju začali lákať, aby pôsobila v orchestroch, ako sú Wiener Kammerorchester, Volksoper Wien či Hofburgorchester. Nasledovalo množstvo koncertov a vystúpení a práve na turné v Číne prišlo k osudovému stretnutiu.

Stretnutie s Morriconom

Po jednom vystúpení ju oslovila kolegyňa kontrabasistka a ponúkla jej spoluprácu so slávnym Enniom Morriconom, ktorý napísal vyše 500 filmových piesní. „Vtedy som ešte netušila, že budem hrať prvú flautu. Spojenie jeho hudby a obrovskej masy ľudí, čo boli v publiku, niekedy aj okolo 15- až 20-tisíc divákov, bola taká obrovská energia, že sa mi niekedy tlačili slzy do očí,“ spomína na spoločné koncerty s talianskym maestrom, ktorý získal Oscara za celoživotné dielo a ktorý nás, žiaľ, tento rok opustil.

„Bol veľmi pedantný, viem, že často prepisoval svoje kompozície, až kým bol s nimi spokojný. Každé ráno vstával o piatej ráno a komponoval,“ povedala s nostalgiou v hlase Veronika, ktorá s ním bola viackrát na turné.

Fujara do sveta

Hoci hrala na rôzne etnické flauty, k fujare sa dostala náhodou, keď jej ponúkli spoluprácu s Jánoškovcami a Tonkünstler-Orchestrom. Ovládať nástroj sa musela naučiť za 4 mesiace a veľmi jej pomohol vynikajúci fujarista Robert Puškár. „Po koncerte som si objednala u majstra Milana Korísteka zo Zvolena vlastný nástroj, pretože ma očaril,“ priznala. Vtedy netušila, že jej hra na fujare v obývačke, ktorú uverejnila na sociálnej sieti, osloví aj najpočúvanejšie rádio s klasickou hudbou na svete - BBC.

„Má už vyše 800-tisíc zhliadnutí a prišli mi správy, ponuky na spolupráce, nahrávania a dokonca aj učenie,“ uviedla radostne. Veronika nahráva v štúdiu, ktoré dostáva zákazky zo sveta, a tak sa dostáva ku krásnym produkciám. „Napríklad 23. októbra budem mať na Netflixe premiéru krásny animovaný film Over the Moon, kde som vystriedala tri rôzne flauty (priečnu, altovú a basovú), nádherná hudba, a dúfam, že film bude mať úspech,“ hovorí a zároveň dodáva, že spoluprácu má aj s BBC Documents. Korona však zasiahla aj do jej života, na rozdiel od slovenských umelcov však nebojuje s existenčnou krízou.