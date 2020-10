Nové rekordy v prípadoch koronavírusu: Česi už nemienia na nič čakať, rázny krok!

Situácia najmä u našich západných susedov je každý deň horšia a horšia.

V krajine teraz horúčkovito riešia, ako zvýšiť lôžkovú kapacitu preťažených nemocníc. Otázkou je, kde zohnať ďalších lekárov? Ani vo zvyšku Európy nie je situácia ružová.

Česko

Počet nových prípadov za deň tam dosiahol 9 544, čo je skokový nárast na ďalší rekord. Od začiatku pandémie v marci ochorelo v Česku 140-tisíc ľudí, z toho 70-tisíc, čiže rovná polovica, za posledné dva týždne od začiatku októbra. Rovnako rastie aj počet obetí koronavírusu. Celkovo ich je 1 172, z toho 501 ľudí umrelo od začiatku tohto mesiaca.

Otvoriť galériu Zdroj: čtk

Čo sa týka pomeru počtu prípadov aj počtu úmrtí na počet obyvateľov za posledný týždeň, Česko je na prvom mieste v rámci EÚ. Vo svete je v počte pozitívnych prípadov na druhom mieste, čo sa týka celosvetového počtu úmrtí, obsadilo Česko štvrtú priečku. Pre kritickú situáciu začali Česi zvyšovať počet lôžok pre pacientov s COVID-19.

Časť získajú odložením inej starostlivosti a presunom lôžok v rámci nemocníc. Ďalšie vytvoria na štadiónoch a v športových halách. Ako prvú začnú v sobotu stavať núdzovú nemocnicu na výstavisku v pražských Letňanoch. Má mať 500 lôžok a vybuduje ju armáda, pričom vybavenie použijú z vojenských poľných nemocníc. Podobné zariadenia majú vzniknúť aj v regiónoch mimo Prahy.

Francúzsko

V deviatich mestách začne od soboty platiť nočný zákaz vychádzania. Okrem metropoly Paríža sú to Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence a Montpellier. Všetky divadlá, kiná, bary, či reštaurácie budú zavreté od 21.00 do 6.00. V tomto čase budú zakázané aj návštevy priateľov, každý má byť doma. Povolené sú iba nevyhnutné cesty, napríklad do práce. Kto zákaz vychádzania poruší, dostane pokutu 135 eur. Nariadenie sa dotkne 18 miliónov ľudí.

Zvyšok Európy

Španielsko

V regióne Katalánsko, ktorý je okolo Barcelony, zavreli na 15 dní všetky bary a reštaurácie po tom, čo za týždeň pribudlo 11 000 prípadov.

Taliansko

Za jeden deň zaznamenali 7 732 nových prípadov, čo je nový rekord v krajine, ktorá bola ťažko skúšaná už na jar.

Belgicko

Varovalo, že kapacita jednotiek intenzívnej starostlivosti sa takýmto tempom naplní do polovice novembra.