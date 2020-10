Exminister Kamenický: Rozpočet predpokladá, ako keby tu mal byť COVID až do roku 2023

Rozpočet verejnej správy, ktorý v stredu (14. 10.) schválila vláda, je rozpočtom rezignácie na pokrízové opatrenia a neúmerne zvýši dlh Slovenska. Povedal to opozičný poslanec a bývalý minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Vláda Igora Matoviča (OĽANO) totiž predpokladá deficit verejných financií na úrovni takmer šesť percent hrubého domáceho produktu (HDP) ešte aj v roku 2023.

"Rozpočet predpokladá, ako keby tu mal byť COVID až do roku 2023," povedal Kamenický. Vláda podľa bývalého ministra financií plánuje zvyšovanie výdavkov, no na druhej strane je pomoc obyvateľom a firmám na odstraňovanie následkov pandémie nového koronavírusu nízka. Plánovaná pomoc je podľa Kamenického na úrovni jedného až dvoch percent hrubého domáceho produktu, no vláda ráta v budúcom roku s deficitom takmer 7,5 % HDP a v nasledujúcich rokoch sa má deficit znižovať iba mierne.

"Chcem vyzvať Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, aby sa riadne pozrela na tie čísla, videl som vyjadrenia, ktoré boli viac pozitívne, ako som očakával, a aby sa jasne definovalo, aké peniaze sa idú použiť na covid, a aké sa na covid použiť nejdú," povedal Kamenický.

Opozičnému poslancovi chýbajú okrem iného opatrenia na zlepšenie výberu daní, ktoré by pomohli lepšie naplniť štátny rozpočet. Plánovaný nárast výdavkov podľa Kamenického nie je cesta k zdravým verejným financiám.