Eurokomisia predstavila kľúčové body stratégie EÚ pre očkovanie proti COVID-19: Inštrukcie pre členské štáty

Európska komisia (EK) vo štvrtok, krátko pred začatím dvojdňového summitu lídrov 27-člennej EÚ, predstavila kľúčové body, ktoré majú členské štáty zohľadniť vo svojich národných stratégiách očkovania proti COVID-19.

Cieľom usmernení je pripraviť EÚ a jej občanov na to, že bude k dispozícii bezpečná a účinná očkovacia látka, ako aj na výber prioritných skupín, ktoré by mali byť očkované ako prvé. Komisia zopakovala, že sa s rôznymi farmaceutickými firmami snaží zabezpečiť prístup k bezpečným očkovacím látkam, pričom presadzuje koordinovaný postup v otázkach očkovacích stratégií pri zavádzaní vakcín. Každá vakcína bude musieť byť povolená Európskou agentúrou pre lieky (EMA), aby zodpovedala normám na bezpečnosť a účinnosť.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti zdôraznila, že bezpečná a účinná očkovacia látka bude najlepšou zbraňou, ako poraziť koronavírus a vrátiť sa späť do normálneho života. "Usilovne pracujeme na uzatvorení dohôd s farmaceutickými spoločnosťami a zabezpečení budúcich očkovacích dávok. Teraz nám zostáva zaručiť, že po získaní vakcíny ju budeme pripravení použiť," uviedla v správe pre médiá. Podľa von der Leyenovej EK svojou stratégiou očkovania pomáha krajinám EÚ s prípravou ich očkovacích kampaní, aby sa vlády vedeli rozhodnúť, kto by mal byť očkovaný ako prvý, ako vakcíny spravodlivo rozdeliť a ako ochrániť najzraniteľnejšie osoby.

Podľa stanoviska eurokomisie sa pandémia vracia späť na úroveň z jari tohto roka, pričom nie všetky členské štáty sú na tento stav dobre pripravené. Aj preto je cieľom zaistiť dostatok bezpečných, cenovo dostupných a prístupných vakcín proti COVID-19 pre všetky krajiny EÚ, hneď ako budú k dispozícii. Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová upozornila, že vakcína nebude "zázračným liekom", bude však kľúčová pre záchranu životov a zvládnutie pandémie. Spresnila, že len čo sa podarí získať bezpečnú a účinnú vakcínu, krajiny EÚ musia byť pripravené ju rýchlo nasadiť a získať si aj dôveru občanov v jej bezpečnosť a účinnosť.

V rámci spoločnej očkovacej stratégie by členské štáty mali zaručiť schopnosť očkovacích tímov poskytovať vakcíny proti COVID-19 vrátane kvalifikovanej pracovnej sily a zdravotníckeho a ochranného vybavenia. Mali by zaistiť jednoduchý a cenovo dostupný prístup obyvateľov k očkovacím látkam, zabezpečiť požiadavky na skladovanie a prepravu vakcín, najmä pokiaľ ide o ich nepretržité chladenie a chladiarenské prepravné a skladovacie kapacity. Zároveň by národné vlády mali jasne komunikovať prínosy, riziká a význam vakcín proti COVID-19, aby sa posilnila dôvera verejnosti.

Všetky členské štáty budú mať v závislosti od počtu obyvateľov prístup k vakcínam proti COVID-19 v rovnakom čase. Celkový počet dávok očkovacej látky bude v úvodných štádiách zavádzania obmedzený, až kým sa nepodarí zvýšiť objem ich výroby. Oznámenie EK preto uvádza príklady prioritných skupín, ktoré by krajiny mali zvážiť po získaní vakcín. Ide najmä o: zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zariadeniach dlhodobej starostlivosti; osoby vo veku nad 60 rokov; osoby, ktorých zdravotný stav môže byť zvlášť ohrozený; osoby, ktoré nemôžu obmedziť sociálne kontakty, a výraznejšie znevýhodnené sociálno-ekonomické skupiny. Koronakríza a s ňou spojená otázka očkovania bude jednou z tém summitu EÚ. Šéfovia štátov a vlád budú o tejto agende rokovať v piatok.