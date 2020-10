ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoj imunitný systém v boji s vírusmi

Rodinná firma ZAMIO v súčasnosti patrí na Slovensku k najväčším pestovateľom kráľovnej antioxidantov - arónie čiernoplodej. Aróniu ZAMIO pestuje v BIO kvalite a v období koronavírusovej pandémie firma ZAMIO zažíva skutočný „boom“, nakoľko účinky arónie na zdravie a celkové posilnenie imunity sú naozaj výnimočné.

Arónia čiernoplodá je u nás menej známe ovocie so špecifickou chuťou s vysokým obsahom fytonutrientov, ktoré majú priaznivý účinok na ľudské zdravie. Arónia obsahuje veľa vitamínov, medzi najvýznamnejšie patria vitamín C, B1, B2, B6, niacín, kyselina pantoténová, betakarotén a vitamín E. Je bohatá na minerálne látky a stopové prvky: železo, vápnik, horčík, draslík, zinok, sodík a jód. Aróniové antioxidanty predstavujú hlavne vitamín C a polyfenoly (antokyány, fenolové kyseliny, flavanoly, flavonoly a taníny). Čerstvé plody arónie majú z ovocia najvyššiu antioxidačnú aktivitu. Vďaka vysokému obsahu antioxidantov (niekoľkonásobne viac ako baza čierna, čučoriedky, černice) má významné zdravotné benefity, či už v prevencii ako aj v liečbe civilizačných ochorení. Taktiež šťava z arónie vykazuje najvyššiu antioxidačnú aktivitu spomedzi nápojov bohatých na polyfenolické zlúčeniny, dokonca štyrikrát vyššie ako brusnicový džús, čučoriedková šťava a červené víno.

Existuje mnoho štúdií naznačujúcich, že konzumácia vysokého množstva ovocia bohatého na antioxidanty znižuje riziko určitých druhov rakoviny. Výsledky experimentov in vitro preukázali, že arónia mala pozitívne účinky a môže byť používaná ako výživový doplnok v niektorých prípadoch rakoviny. Ďalšie štúdie preukázali účinné brzdenie rastu nádorových bunkových línií prsníka, krčka maternice a hrubého čreva pri konzumácií Aronia melanocarpa.

Látky obsiahnuté v arónii priaznivo pôsobia na kardiovaskulárny systém, regulujú hladinu cholesterolu, regulujú krvný tlak, taktiež významne posilňujú imunitný systém, priaznivo pôsobia na lymfatický systém, zmierňujú opuchy, harmonizujú hormonálny systém, pomáhajú pri liečbe reumatických ochorení a dny. Arónia detoxikuje organizmus, vychytáva ťažké kovy, zmierňuje a lieči anémiu, priaznivo pôsobí na žalúdok nakoľko má gastroprotektívne účinky. Priaznivo pôsobí pri ochoreniach pečene, obličiek a zápaloch močových ciest. Má výrazné antivirotické, antibiotické, antimykotické a protizápalové účinky. Má vysoký obsah jódu, ktorý priaznivo pôsobí na činnosť štítnej žľazy. Pomáha pri zápaloch, rôznych kožných ochoreniach a ekzémoch. Arónia má vysoký obsah luteínu, ktorý priaznivo vplýva na zrak. Je vhodná pri liečbe šedého a zeleného zákalu očí. Aróniu je vhodné užívať aj na prevenciu Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Vďaka prirodzenému obsahu sorbitolu je arónia v rôznych formách vhodná aj pre diabetikov. Pri dlhodobej konzumácii aróniovej šťavy a iných aróniových produktov boli zistené pozitívne účinky na metabolické parametre vrátane glukózového a lipidového profilu. Plody arónie účinne zlepšujú metabolizmus glukózy, takže sa zdajú byť dobrou voľbou pri liečbe cukrovky. Taktiež sú bohatým zdrojom antokyánov, ktoré sú účinnými antioxidantami a blahodarne vplývajú na imunitný systém.

Pri problémoch s cievami sa odporúča aróniu rozhodne vyskúšať, nakoľko sa v nej nachádza vysoký obsah bioflavonoidov, hlavne rutínu, ktorý priaznivo pôsobí na pevnosť a pružnosť ciev. Taktiež chráni vitamín C pred oxidáciou, čím zvyšuje jeho efektivitu. Rutín z plodov arónie sa dokonca extrahuje na výrobu liečiv.

ZAMIO má v ponuke aj ďalšie produkty so zdravotnými benefitmi

ZAMIO má okrem 100%-tnej šťavy z BIO arónie v ponuke aj ďalšie výrobky a to sušené plody, čaj, džem, sirup alebo obľúbený smoothie prášok, ktorý predstavuje alternatívnu možnosť zaradiť aróniu do svojho jedálnička. Výlisky z arónie, z ktorých sa BIO aróniový prášok vyrába, obsahujú najvyššie množstvo antioxidačných látok. Výsledky ukázali, že výlisky majú omnoho vyššiu antioxidačnú aktivitu ako plody alebo šťavy, nakoľko je v nich najvyššia koncentrácia antioxidantov.

Pre zaujímavosť sa v 1g aróniového prášku nachádza tak veľké množstvo antioxidačných látok ako je obsiahnutých v 11 citrónoch.

I keď sa ZAMIO špecializuje hlavne na výrobu 100% šťavy z BIO arónie, spracováva i ďalšie ovocie a zeleninu s významnými zdravotnými benefitmi: rakytník, čierne ríbezle, bazu čiernu, lesné čučoriedky, morušu, brusnice, maliny, černice, cviklu.

Ovocie je spracované lisovaním za studena, preto sa ZAMIO šťavy vyznačujú svojou intenzívnou chuťou. Nakoľko má arónia mierne kyslasto-natrpklú chuť, pre deti je v ponuke aj kombinácia BIO Arónia-BIO Jablko alebo BIO sirup Arónia.

Ďalším veľmi zdravým ovocím, z ktorého firma ZAMIO vyrába 100%-tnú BIO šťavu je rakytník.

Rakytník rešetliakový je unikátne ovocie bohaté na vitamíny A, B, D, E, F, K, P, aminokyseliny a mastné kyseliny - omega 3, 6, 7 a 9, flavonoidy (vrátane kvercetínu), triesloviny a mnohé ďalšie dôležité bioaktívne látky.

Rakytník a arónia obsahujú silné an¬tioxidanty a zároveň ich pravidelné užívanie zohrávajú významnú úlohu pri celkovej podpore imunity v období zvýšených vírusových ochorení.

O prírodných produktoch s pozitívnymi biostimulačnými účinkami od firmy ZAMIO viac na stránkach www.zamio.sk, www.bioaronia.sk alebo www.zdravestavy.sk.