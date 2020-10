Česká misska potratila v 6. mesiaci, prehovoril jej známy frajer: Strach z druhého tehotenstva

II. česká vicemiss Natálie Kočendová (20) a známy barber Laky Royal (32) prišli o nenarodené dieťatko.

Hoci sa dali dokopy len tento rok a tehotenstvo nebolo plánované, na synčeka sa veľmi tešili. Natálie sa o svojej gravidite dozvedela až v 4. mesiaci, po tom čo s bábätko pod srdcom absolvovala súťaž Miss Czech Republic. O dva mesiace však prišla rana a kráska o dieťa prišla. Z nemocnice zverejnila srdcervúcu fotku.

Synček mal dostať Nathaniel a Natálie sa s jeho stratou vyrovnávala aj na sociálnych sieťach. Teraz sa vyjadril jej partner, celebritný barber Laky Royal, ktorý je kamarátom Rytmusa a predstavil sa aj v reality šou MMA organizácie Oktagon. ,,To najhoršie a najsmutnejšie máme za sebou. Prvé tri dni som bol úplne mŕtvy. Nechcel som sa o tom vôbec s nikým bviť. Nazaujímali ma odpovede ani názory druhých,“ povedal pre extra.cz.

,,Natáliu podporujem ako len môžem. Verím v to, že keď Boh vezme, tak zase dá. Verím, že pokojne by mohol dať dvojičky. Radšej, nech je to chlapec a dievča ako dvaja chlapci. Myslím si, že druhé tehotenstvo budeme prežívať viac v strachu a budeme myslieť každú minútu a hodinu na to, aby bolo všetko v poriadku. Z toho mám obavy,“ zveril sa Laky.