Odborári sú rozčarovaní z posledného kroku vlády: Toto sa stalo prvýkrát v histórii Slovenska

Prvýkrát v histórii Slovenska schválila v stredu (14. 10.) vláda SR zákon o štátnom rozpočte bez toho, aby bol najprv prerokovaný v tripartite. Uviedla to Martina Nemethová, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.

Pripomenula, že návrh rozpočtu verejnej správy býval predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR predtým, ako išiel do vlády a Národnej rady SR do 15. októbra bežného roka. Jedným z dôvodov je aj to, že priamo zákon o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni hovorí o tom, že HSR SR dohoduje stanoviská a odporúčania v oblasti štátneho rozpočtu.

Upozornila, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) ani len nezvolal sociálnych partnerov. "Ide o flagrantné porušenie zákona a pokračovanie diktátu zo strany ministra práce, ktoré Konfederácia odborových zväzov nemôže tolerovať," povedal Marián Magdoško, prezident KOZ SR.

Rozpočet podľa Nemethovej nebol predložený na rokovanie, aj keď to očakávali. Je potrebné podľa nej konštatovať, že nebola žiadna snaha zo strany predkladateľa prerokovať návrh rozpočtu, čo potvrdzuje aj fakt, že bol zverejnený priamo na rokovaní vlády, keď už prebiehalo. Nie je teda pravdou, že KOZ SR blokuje rokovania, keďže žiadna snaha o rokovanie neprišla a rozpočet nedostal žiadny zo sociálnych partnerov.

"Konfederácia sa ospravedlnila len z jedného rokovania sociálnych partnerov, čo nedáva dôvod ministrovi nezvolávať rokovanie tripartity v zmysle platných zákonov," dodal prezident KOZ SR na margo vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), že KOZ SR bola tým dôvodom, prečo nebol návrh štátneho rozpočtu predložený sociálnym partnerom.

Vláda podľa Nemethovej tak za zatvorenými dverami pokračuje v znižovaní sociálneho štandardu ľudí, na ktorých plecia prenáša sanáciu pandémie nového koronavírusu. Štátny rozpočet počíta s nulovou valorizáciou platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Kým títo "bežní" zamestnanci, napríklad kuchárky a kuchári v školách a škôlkach, opatrovateľky a opatrovatelia v sociálnych zariadeniach, administratívni pracovníci a pracovníčky na súdoch, vraj dostanú pridanú rovnú nulu, naopak vzrastú platy ústavných činiteľov, sudcov a prokurátorov. Pritom mnoho zamestnancov verejnej sféry podľa tabuľkového vyjadrenia zarába menej, ako je, či bude aktuálna výška minimálnej mzdy v budúcom roku.

"Je to pre nás neakceptovateľné a preto, pri dodržaní všetkých pandemických obmedzení, bude KOZ SR pokračovať v protestných aktivitách aj v súvislosti s valorizáciou platov vo verejnej a štátnej službe, kde aktuálne prebieha kolektívne vyjednávanie," dodala Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ SR.